Mengenal Para Pemeran Beauty and Mr Romantic

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Beauty and Mr Romantic telah tayang di saluran KBS2 pada 23 Maret 2024. Bergenre melodrama romantis, drakor ini karya sutradara Hong Seok Guu dan penulis skenario Kim Sa Kyung. Beauty and Mr Romantic mengikuti kisah seorang artis kondang bernama Park Do Ra dan sutradara produksi (PD) Go Pil Seung.

Pemeran Beauty and Mr Romantic

1. Im Soo Hyang

Im Soo Hyang aktris yang memulai debut aktingnya dengan peran kecil dalam film 4th Period Mystery pada 2009. Popularitasnya melejit setelah berperan dalam drama New Tales of Gisaeng pada 2011.

Perannya ini membuatnya meraih penghargaan sebagai Aktris Pendatang Baru Terbaik di Penghargaan Drama Korea ke-4 dan Penghargaan Bintang Baru dari Penghargaan Drama SBS 2011. Im Soo Hyang juga tampil dalam berbagai drama I Do, I Do (2012), IRIS II (2013), Inspiring Generation (2014), Five Children (2016), dan My ID is Gangnam Beauty (2018).

2. Ji Hyun Woo

Ji Hyun Woo aktor termuda yang lolos dalam Rekrutmen Terbuka KBS ke-20. Debutnya sebagai aktor dimulai pada 2003 dengan peran kecil dalam dua seri. Kini, ia bergabung dengan agensi Lion Heart Entertainment.

Pada 2002, dia menjadi bagian dari band Moonchild sebagai gitaris untuk album kedua. Pada 2004, ia membentuk band The Nuts dan aktif di musikal dan serial televisi. Pada 2011, Ji Hyun Woo merilis single solo pertamanya yang berjudul Crescendo.

3. Go Yoon

Go Yoon adalah aktor yang besar dari keluarga politik. Ayahnya, Kim Moo Sung seorang politikus, dan ibu Go Yoon, Choi Yang Ok mantan anggota parlemen. Go Yoon pernah membintangi Big Bet (2022), Adamas (2022), Sisyphus: The Myth (2021), dan Queen: Love and War (2019).

4. Lee Il Hwa

Lee Il Hwa aktris asal Korea Selatan yang memulai debut aktingnya pada 1991. Sejak saat itu, Lee Il hwa muncul di berbagai drama televisi, terutama Reply 1997 dan Reply 1994.

5. Cha Hwa Yeon

Cha Hwa Yeon memulai debutnya dalam drama pada 1978 dengan muncul di Woman’s Face. Pada awal 1980-an, dia terus tampil dalam banyak judul populer dan mendapat peran utama dalam drama Love and Ambition pada 1987, yang membuat namanya semakin dikenal.

Pada 1988, Cha Hwa Yun rehat dari dunia akting selama dua dekade. Pada 2008, dia kembali ke dunia akting dengan membintangi Aeja's Older Sister, Minja. Sejak itu, dia telah tampil dalam banyak judul, termasuk I Am Legend” (2010), Flower of Revenge (2013), dan Big Man (2014).

