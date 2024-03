5 Aktor yang Reuni dalam Dramakor Queen of Tears

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Queen of Tears menjadi ajang bagi para pemain untuk reuni setelah bermain dalam proyek-proyek sebelumnya. Aktor dan aktris ini telah bekerja sama dalam berbagai drama sebelumnya, dan kini mereka bersatu kembali dalam produksi yang sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar. Para aktor dan aktris ini telah kembali berkolaborasi dalam drama "Queen of Tears", meskipun memerankan karakter yang berbeda dari sebelumnya. Ini merupakan sebuah reuni yang menarik bagi para penggemar drama Korea yang telah mengikuti karier mereka sebelumnya.

Cerita drama ini mengikuti kisah Hong Hae In (Kim Ji Won) dan suaminya Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun), pewaris Queens Group yang juga direktur hukum Queens Department Store. Misalnya, Kwak Dong Yeon, yang telah bekerja sama dengan kedua pemeran utama dalam drama-drama sebelumnya, menjadi salah satu yang menarik perhatian para penggemar. Berikut 5 aktor yang reuni dalam drama Queen of Tears

1. Kim Soo Hyun - Oh Jung Se

Aktor yang menarik perhatian dalam "It's Okay to Not Be Okay". Peran keduanya terkesan bertukar nasib, di mana Kim Soo Hyun memerankan Moon Gang Tae, seorang caregiver di rumah sakit yang memberikan perhatian khusus pada individu dengan gangguan mental, sementara Oh Jung Se memerankan Moon Sang Tae, kakak Moon Gang Tae yang mengidap autisme. Namun, dalam "Queen of Tears", Kim Soo Hyun berperan sebagai Baek Hyun Woo, seorang pria yang mengalami tekanan hidup dan depresi setelah menikah, sedangkan Oh Jung Se memerankan seorang psikiater yang membantu menangani masalah depresi Baek Hyun Woo.

2. Kim Ji Won - Kwak Dong Yeon

Aktor yang sebelumnya berkolaborasi dalam "Fight for My Way". Kim Ji Won memerankan Choi Ae Ra, seorang pegawai di departemen toko yang bermimpi menjadi penyiar, sedangkan Kwak Dong Yeon memerankan Kim Moo Ki, mantan pacar Ae Ra yang berselingkuh. Dalam "Queen of Tears", Kim Ji Won berperan sebagai Hong Hae In, putri dari keluarga konglomerat Queens Group, sementara Kwak Dong Yeon memerankan Hong Soo Cheol, adik laki-laki Hae In dan CEO Queens Mart.

3. Kim Soo Hyun - Kwak Dong Yeon

Juga pernah berkolaborasi dalam "It's Okay to Not Be Okay". Dalam drama tersebut, Kwak Dong Yeon memerankan Kwon Ki Do, seorang pasien di rumah sakit yang didiagnosis menderita mania, putra seorang anggota dewan. Namun, dalam "Queen of Tears", Kim Soo Hyun memerankan kakak ipar dari Kwak Dong Yeon, di mana hubungan keduanya kurang baik.

4. Kim Soo Hyun - Na Young Hee

Telah berkolaborasi dalam "My Love from the Star". Dalam drama Korea tersebut, Kim Soo Hyun memerankan karakter Do Min Joon, seorang alien yang mendarat di Bumi sejak masa Dinasti Joseon, sedangkan Na Young Hee memerankan Yang Mi Yeon, ibu dari Cheon Song Yi (Jun Ji Hyun), seorang aktris ternama dan kekasih Do Min Joon. Di "Queen of Tears", Na Young Hee memerankan karakter Kim Seon Hwa, ibu dari Hae In dan ibu mertua dari Baek Hyun Woo.

5. Ko Kyu Pil - Im Chul Soo

Pernah tampil bersama dalam "Crash Landing on You". Dalam drama tersebut, Ko Kyu Pil memerankan Hong Chang Sik, manajer tim Se Ri (Yoon Se Ri), sedangkan Im Chul Soo memerankan Park Su Chan, seorang agen asuransi yang berusaha mencari tahu keberadaan Se Ri setelah dia menghilang. Namun, dalam drakor "Queen of Tears", keduanya memerankan pengawal dari Queens Group, yang bertugas mengikuti Baek Hyun Woo saat pergi minum-minum dan memastikan dia tidak membuat masalah.

