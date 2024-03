Livy Renata Tanggapi Tudingan Ngemis Online, Dana di Trakteer Tidak Cukup Beli Mercy

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Influencer Livy Renata akhirnya menanggapi tudingan mengemis online melalui aplikasi Trakteer untuk membelikan ibunya mobil Mercedes Benz sebagai kado ulang tahun. Pada fitur My Updates Ahad malam, 24 Maret 2024, Livy menyatakan ia perlu mengklarifikasi beberapa hal segera. "Manajerku menyuruh berbicara setelah semua mereda," tulisnya.

Livy Renata: Uang yang Terkumpul di Trakteer Tidak Cukup Beli Mercy

Menurut Livy, ia tidak membuka donasi khusus membelikan ibunya mobil, seperti yang dituliskan di Trakteer. "Itu selfie eksklusif." Livy menuturkan, uang yang terkumpul dari pemberian netizen tidak sebesar yang diduga orang sehingga cukup untuk membeli mobil mewah.

"Jika manajer saya mengizinkan, saya akan menunjukkan harga sebenarnya mobil itu dan jumlah yang saya dapatkan di Trakteer," tulisnya. "Kalau misalnya dari Trakteer bisa beli mobil mah saya akan minta untuk rumah juga."

Meski merasa perlu mengklarikasi tudingan sudah mengemis online, Livy mempersilakan netizen menduga-menduga. "Aku akan membiarkanmu bersenang-senang," tulisnya.

Pada ruang donasi yang ditujukan untuk membelikan ibunya mobil itu sebenarnya memang ada di aplikasi Trakteer seperti dalam tangkapan layar yang tersebar di Twitter/X. Di situ ia menuliskan, "Mau beliin mami mobil." Saat itu, jumlah pendonor sudah mencapai 60,2 persen dari target yang dia butuhkan. Kini, Livy memperbarui tujuan donasi dengan, "Mau beliin mami helikopter."

Kronologi Tudingan Livy Renata Lakukan Ngemis Online

Tidak jelas apakah yang disebut Livy selfie eksklusif itu untuk bercanda. Namun tampaknya, ruang donasi itu sudah dilakukan berbulan-bulan lalu, dilihat dari sumbangan yang diberikan netizen ada yang melakukannya lima bulan lalu.

Secara kebetulan, pada Jumat, 22 Maret 2024, ibunda Livy, Susana Rahardjo mengunggah foto bersandar di depan mobil Mercy. "Thank you, anakku @livyrenata. Proud of you," tulis sosialita tersebut.

Dugaan netizen juga diperkuat cuitan Livy di X pada Sabtu, 23 Maret 2024. Livy juga mengunggah foto ibunya dengan Mercy pemberiannya bersama pihak dealer mobil. "Membelikan ibuku mobil untuk ulang tahunnya. Tidak bisa melakukannya tanpa kalian," cuitnya dalam Bahasa Inggris. Di bawahnya, ia menulis, "Aku harap rezeki kalian lancar juga tahun ini."

Cuitan-cuitan inilah yang mengundang reaksi netizen. "8 orang yang berhak menerima zakat: 1. fakir miskin 2. amil zakat 3. mualaf 4. hamba sahaya 5. gharim 6, pejuang fi sabilillah 7. ibnu sabil. 8. Livy Renata," cuit @ano***. "Padahal Livy lebih kaya daripada yang nyumbang," tulis @lee***. "Orang-orang kayak Livy harusnya direkrut pemerintah buat lunasin utang negara," cuit @unmag***.

