Belikan Mercy untuk Ibunya Diduga dari Sumbangan Netizen, Livy Renata: Berkat Kalian

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Influencer, Livy Renata memanen hujatan netizen setelah membelikan mobil Mercedes Benz untuk ibunya, Susana Rahardjo sebagai hadiah ulang tahun. Yang membuat geram netizen, pembelian mobil itu diduga diperoleh dari menggalang donasi melalui aplikasi Trakteer.

"Thank you, anakku @livyrenata. Proud of you," tulis sosialita, Susana Rahardjo di Instagram pribadinya pada Jumat, 22 Maret 2024. Susana mengunggah foto dirinya bersandar di depan mobil Mercy hadiah ulang tahun dari putrinya. Mercy putih itu terlihat masih baru dan dihiasi pita merah.

Terima Kasih dari Livy Renata untuk Netizen

Baca Juga: Danone Indonesia Ambil Bagian Bantu Penderitaan Rakyat Palestina

Di akun Twitter/X-nya, Sabtu, 23 Maret 2024, Livy juga mengunggah foto ibunya dengan Mercy pemberiannya bersama pihak dealer mobil. "Membelikan ibuku mobil untuk ulang tahunnya. Tidak bisa melakukannya tanpa kalian," cuitnya dalam Bahasa Inggris.

Di bawahnya, ia menulis, "Aku harap rezeki kalian lancar juga tahun ini." Seorang pengguna membalas, "Jangan lupa bayar cicilan 5 tahun ya Kak Livy." Oleh Livy pesan itu dibalas lagi, "Aku belinya tunai."

Buka Donasi di Trakteer untuk Belikan Ibu Mobil

Sebelumnya, lewat akun Trakteer, Livy membuka ruang donasi. Jika dilihat dari yang menyumbang, permintaan untuk menyumbang itu sudah dilakukan berbulan-bulan lalu. Dari tangkapan layar yang diviralkan pengguna Twitter, Livy menuliskan, "Mau beliin mami mobil." Saat itu, jumlah pendonor sudah mencapai 60,2 persen dari target yang dia butuhkan. Kini, Livy memperbarui tujuan donasi dengan, "Mau beliin mami helikopter."

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Di bagian bawah, Livy mengirimkan pesan kepada para penyumbangnya. "Hello <3. Terima kasih untuk semua dukunganmu," tulisnya.

Sindiran netizen pun meramaikan jagat Twitter. "8 orang yang berhak menerima zakat: 1. fakir miskin 2. amil zakat 3. mualaf 4. hamba sahaya 5. gharim 6, pejuang fi sabilillah 7. ibnu sabil. 8. Livy Renata," cuit @ano***. "Padahal Livy lebih kaya daripada yang nyumbang," tulis @lee***. "Orang-orang kayak Livy harusnya direkrut pemerintah buat lunasin utang negara," cuit @unmag***.

Netizen juga menyerbu akun Instagram Susana Rahardjo. Pada unggahan kado mobil itu, netizen menyindir ibu dan anak itu. "Terima kasih netizen telah membuat (kado) ini terjadi. LOL," tulis @gsa***. "Hasil dari netijen bukan anaknya," tulis @emm***. "Keren banget emang masyarakat miskin di negara ini, saling support untuk memperkaya orang yang sudah kaya," tulis @cel***.

Pilihan Editor: Serial A+: Kisah Anak Sekolah yang Menegangkan, Duduki Peringkat Teratas di Prime Video Drama