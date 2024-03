Netflix akan Menayangkan The Tearsmith, Simak Sinopsis Film Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix baru saja merilis cuplikan atau trailer film baru The Tearsmith. Film ini diadaptasi dari novel berjudul yang sama pada 2022. Novel ini ditulis oleh Erin Doom, penulis asal Italia. Netflix mengumumkan tanggal tayang film ini, pada 4 April 2024.

Dikutip dari situs web Netflix, film ini dibuat oleh Alessandro Genovesi. Ia mengajak para pemeran Simone Baldasseroni, Caterina Ferioli, Sabrina Paravicini, Alessandro Bedetti, Roberta Rovelli, Orlando Cinque, Eco Andriolo Ranzi, Nicky Passarella, Sveva Romana Candelletta.

Sinopsis The Tearsmith

Dikutip dari IMDb, film ini bercerita tantang Nica, seorang wanita yang hidup di panti asuhan. Di tempat ini, ada legenda mengenai seorang pembuat air mata yang disebut Tearsmith. Sosok misterius dalam cerita ini menimbulkan ketakutan dan kecemasan yang menghantui manusia.

Saat berumur 17 tahun, Nica diadopsi oleh pasangan Milligan dan berharap semua impiannya dapat terwujud. Tak hanya Nica, pasangan ini juga mengadopsi anak laki-laki bernama Rigel. Rigel orang yang misterius dan memiliki bakat musik yang luar biasa, namun menyimpan sisi gelap di baliknya.

Meskipun masa lalu mereka penuh dengan kesakitan dan kesulitan yang sama, hidup bersama menjadi tantangan baru. Seiring waktu, ada satu ikatan perasaan di antara keduanya. Mereka harus menemukan keberanian untuk ikatan perasaan itu.

Film dan Serial Netflix

Jadwal tayang The Tearsmith menjadi salah satu daftar tayang awal film yang dirilis pada April 2024. Adapun pada Maret 2024, ada 21 film dan serial terbaru di Netflix sepanjang Maret 2024. Film Indonesia, 24 Jam Bersama Gaspar yang dibintangi Reza Rahadian, drama Korea Queen of Tears, hingga film Tom Cruise akan bisa ditonton pada Maret.

Adapun serial Netflix, 3 Body Problem mulai tayang pada, 21 Maret 2024. Serial fiksi ilmoah atau sci-fi ini merupakan karya dari kreator Game of Thrones, David Benioff dan D.B. Weiss, bersama Alexander Woo dari True Blood.

“Ini adalah kisah tentang kemanusiaan, dan perjuangan umat manusia dengan misteri yang tampaknya tak terpecahkan yang kemudian berubah menjadi krisis eksistensial,” kata David Benioff, dikutip dari Netflix Tudum pada Kamis, 21 Maret 2024.

