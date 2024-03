Mengenal Para Pemeran Ghostbusters: Frozen Empire

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Ghostbusters: Frozen Empire sudah tayang di bioskop Indonesia pada Rabu, 20 Maret 2024. Film yang diproduseri oleh Jason Reitman dan Jason Blumenfeld ini sekuel dari film Ghostbusters: Afterlife yang dirilis pada November 2021.

Tak hanya tayang di bioskop, film ini juga bisa ditonton di Netflix dan Disney. Sony Pictures telah bekerja sama dengan Netflix dan Disney untuk penjadwalan penayangan film-film mereka, termasuk seri Ghostbusters.

Dikutip dari Collider, film Ghostbusters: Frozen Empire dibintangi para pemeran dari seri Afterlife yaitu Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Celeste O'Connor, dan Logan Kim.

Pemeran Ghostbusters: Frozen Empire

1. Paul Rudd

Paul Rudd aktor yang juga produser Amerika yang lahir di Passaic, New Jersey, pada 6 April 1969. Rudd memulai karier aktingnya di panggung teater sebelum akhirnya pindah ke layar lebar dan televisi. Debut filmnya Clueless pada 1995. Ia memerankan karakter Josh, dan peran ini membantunya mendapat pengakuan awal di dunia hiburan.

Dia menerima bintang di Hollywood Walk of Fame pada Juli 2015, dan masuk dalam Forbes Celebrity 100 list in 2019. Film-filmnya antara lain Halloween: The Curse of Michael Myers (1995), Romeo + Juliet (1996), Wet Hot American Summer (2001), dan Ghostbusters: Afterlife (2021).

2. Carrie Coon

Carrie Coon aktris Amerika yang lahir di Copley, Ohio, pada 24 Januari 1981. Salah satu peran terkenal Coon sebagai Nora Durst dalam serial televisi HBO The Leftovers pada 2014-2017.

Penampilan dia dalam serial ini mendapat pujian dari kritikus dan penonton. Dia juga memerankan Gloria Burgle dalam serial antologi FX, Fargo. Dikutip dari The Movie Database, Coon dinominasikan untuk Tony Award atas penampilannya dalam kebangkitan Who's Afraid of Virginia Woolf? pada 2012.

3. Finn Wolfhard

Dikutip dar IMDb, Finn Wolfhard aktor, musisi, dan pembuat film asal Kanada yang lahir di Vancouver, British Columbia, pada 23 Desember 2002. Dia mengawali kariernya mendapat peran-peran kecil dalam film-film pendek dan serial televisi sebelum akhirnya mendapat peran yang menonjol dalam serial Netflix, Stranger Things pada 2016.

4. Mckenna Grace

McKenna Grace lahir di Grapevine, Texas, Amerika Serikat, pada 25 Juni 2006 . Dia mulai berakting secara profesional pada usia enam tahun. Peran awalnya termasuk Jasmine Bernstein dalam sitkom Disney XD Crash & Bernstein (2012–2014) dan Faith Newman dalam sinetron The Young and the Restless (2013–2015). Pada 2018 dan 2019, The Hollywood Reporter menobatkan dia sebagai salah satu dari 30 bintang teratas di bawah usia 18 tahun.

5. Celeste O'Connor

Celeste O'Connor aktris muda yang lahir di Nairobi, Kenya, pada 2 Desember 1998. Ia bertumbuh di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Celeste memulai kariernya sebagai aktor dengan film independen pertama, Wetlands (2017).

6. Logan Kim

Logan Kim aktor muda yang lahir di Korea Selatan, pada 7 Maret 2007. Ia telah membintangi sejumlah film termasuk Ghostbusters: Afterlife (2021), The Walking Dead: Dead City (2023) dan Ghostbusters: Frozen Empire (2024) .

YUNI ROHMAWATI

