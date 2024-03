Dian Sastro dan Nicholas Saputra Berpasangan dalam 5 Film, Bukan Cuma Ada Apa dengan Cinta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Akting Dian Sastro dan Nicholas Saputra dalam sebuah film tak diragukan lagi. Pemeran Rangga dan Cinta dalam film Ada Apa dengan Cinta ini kerap kali berpasangan dan beradu peran menghiasi layar kaca. Berikut deretan film yang dibintangi oleh Dian Sastro dan Nicholas Saputra.

1. Aruna dan Lidahnya (2018)



Film Aruna dan Lidahnya merupakan drama romantis tentang cinta, persahabatan, konspirasi, dan kuliner. Diadaptasi lepas dari novel karya Laksmi Pamuntjak, skenario film ini ditulis oleh Titien Wattimena (Salawaku, Mengejar Matahari, D'Bijis) dan disutradarai oleh Edwin (Kara, Anak Sebatang Pohon, Babi Buta yang Ingin Terbang, Postcards from the Zoo, Posesif).

Dalam film ini, Dian berperan sebagai Aruna, seorang gadis pecinta makanan yang menganggapnya sebagai hal sakral dan patut dinikmati sepenuh hati. Sementara Nicholas memerankan tokoh Bono, koki yang gemar mengulik rasa serta pembuatan makanan.

Selain dibintangi Dian Sastro dan Nicholas Saputra, film ini dibintangi Oka Antara, yang akan berperan sebagai Farish, pria kaku yang cuma menganggap makanan sebagai sesuatu untuk mengisi perut dan Hannah Al Rashid sebagai Nadezhda, kritikus makanan ternama yang sudah menerbitkan buku tentang makanan.

2. 3 Doa 3 Cinta (2008)



Film ini terdiri dari tiga cerita pendek yang berbeda dengan tema cinta. Di cerita pertama, Dian Sastro berperan sebagai Dona, seorang penyanyi dangdut yang bertemu dengan Huda (Nicholas Saputra), seorang santri yang taat. Di cerita kedua, Nicholas Saputra berperan sebagai Ben, seorang fotografer yang jatuh cinta dengan adik sahabatnya, yaitu Rara (Dian Sastro).

3. Drupadi (2008)



Film dengan durasi kurang dari satu jam ini berkisah tentang Drupadi (Dian Sastro) yang menjadi istri seluruh anggota Pandawa yang berjumlah lima orang. Kisah ini merujuk cerita Mahabarata asli di India, bukan versi Jawa yang "menyensor" sehingga Drupadi hanya istri Yudhistira.

Kisah jatuh cintanya kepada Arjuna (Nicholas Saputra) hanya menjadi pembuka film. Tutur selanjutnya berlatar pada percaturan politik para Kurawa dengan Pandawa, yang puncaknya adalah permainan dadu. Yudhistira (Dwi Sasono) mempertaruhkan segalanya, termasuk Drupadi.

Adegan perang Baratayuda disimbolkan dengan konstruksi bangunan bambu yang terbakar, kain merah yang digambari adegan perang, serta siluet para tokoh berduel dengan cipratan darah mengenai kamera.

4. Ada Apa dengan Cinta? (2002)



Ada Apa Dengan Cinta (AADC) adalah sebuah film drama romantis Indonesia karya sutradara Rudi Soedjarwo yang dirilis perdana pada tanggal 7 Februari 2002.

Film AADC disebut-sebut sebagai titik balik kebangkitan film nasional setelah sebelumnya industri perfilman Indonesia sempat lesu. Dian berperan sebagai tokoh Cinta, seorang gadis SMA yang suka menulis puisi. AADC berkisah seputar kehidupan remaja di masa SMA yang penuh lika-liku. Dian Sastro dan Nicholas Saputra yang berperan sebagai Cinta dan Rangga menjadi pasangan film yang fenomenal pada masanya.

5. Ada Apa dengan Cinta? 2 (2016)



AADC 2 menceritakan tentang kehidupan Cinta (Dian Sastro) yang kini telah dewasa. Dia sukses menjadi pemilik kafe dan akan segera menikah dengan Trian (Ario Bayu). Namun, di tengah persiapan pernikahannya, Cinta bertemu kembali dengan Rangga (Nicholas Saputra) di Yogyakarta. Pertemuan ini membawa kembali kenangan lama dan perasaan yang terpendam. Cinta dihadapkan pada dilema antara cintanya pada Rangga dan komitmennya pada Trian.

MICHELLE GABRIELA | RINDI ARISKA | IBNU R

