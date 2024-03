5 Fakta dan Sinopsis Drakor Beauty and Mr Romantic

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drakor Beauty and Mr Romantic yang dibintangi oleh Ji Hyun Woo dan Lim Soo Hyang sebagai pemeran utamanya. Drama yang juga dikenal dengan judul Beauty and the Devoted ini akan tayang mulai 23 Maret 2024 di saluran KBS2. Mengusung genre melodrama romantis, drakor satu ini merupakan karya sutradara Hong Seok Guu dan penulis skenario Kim Sa Kyung.

Selain itu, Beauty and Mr Romantic menjadi drama pertama Ji Hyun Woo setelah hiatus selama tiga tahun. Ia terakhir kali bermain dalam serial Young Lady and Gentleman pada 2021 lalu. Drakor ni juga menjadi proyek kerjasama kedua Ji Hyun Woo dengan penulis Kim Sa Kyung.

1. Sinopsis Beauty and Mr Romantic

Drama Korea Beauty and Mr Romantic mengikuti kisah seorang artis papan atas bernama Park Do Ra dan sutradara produksi (PD) Go Pil Seung. Diceritakan, Park Do Ra adalah aktris populer dengan nama yang besar. Dia telah membangun karirnya di dunia hiburan sejak masih muda. Namun, kariernya hancur berantakan dalam semalam karena sebuah kasus yang menimpanya.

Di sisi lain, Go Pil Seung adalah sutradara pendatang baru dalam sebuah serial drama. Dia merupakan sosok yang ambisius dan memiliki mimpi untuk sukses. Dia juga kuat dan berpikir terbuka dalam pekerjaannya.

2. Kisah Persahabatan yang Saling Membantu

Park Do Ra sudah harus berkarir sejak muda di dunia hiburan karena kondisi kehidupannya yang sulit. Dalam teaser yang sudah ditayangkan, terlihat Do Ra muda yang bernyanyi dan menari diiringi lagu "It's a Good Day" dari Kim Wan Sun.

Dalam monolognya, Do Ra mengatakan kalau di saat dirinya sangat takut dan bertanya-tanya apakah ia bisa berdiri lagi. Sosok laki-laki tersebut kemudian mendekatinya untuk menolong dengan mengulurkan tangannya. Park Do Ra menyatakan kalau drama tersebut adalah cerita tentang Mr. Romantic yang mengulurkan tangan padanya.

3. Terlibat cinta lokasi

Cinta dan kencan tidak ada dalam prioritas Pil Seung. Akan tetapi, semua itu berubah setelah ia bertemu kembali dengan Park Do Ra di lokasi syuting sebuah drama. Ia menjadi tersapu dalam situasi yang membingungkan dan mulai merasakan jatuh cinta. Ini juga menjadi awal kebersamaan mereka lagi setelah dewasa usai terpisah saat kecil.

4. Melibatkan hubungan keluarga Park Do Ra

Selain tentang persahabatan dan cinta, drama ini juga memperlihatkan hubungan keluarga, terutama ibu dan anak. Park Do Ra sendiri diketahui harus bekerja sejak kecil untuk keluarganya yang hidup sulit. Ia telah menjadi pencari nafkah utama keluarga selama 15 tahun saat bekerja sebagai aktris.

Ia merasa dirinya selalu dikuras dan kelelahan, merasa tidak lebih dari mesin penghasil uang. Ibunya selalu menekannya dan berambisi kuat yang menaruh ekspektasi pada Do Ra. Drama ini akan menunjukkan bagaimana Do Ra menghadapi ibunya, mengukir jalannya sendiri menuju kebahagiaan dan cinta.

5. Dibintangi oleh Ji Hyun Woo

“Beauty and Mr. Romantic” merupakan drama comeback Ji Hyun Woo setelah sebelumnya membintangi "Young Lady and Gentleman" pada tahun 2021. Banyak pemirsa yang telah menantikan kembali kemunculannya di layar kaca.

Ji Hyun Woo sebelumnya dikenal melalui peran-perannya dalam sederet drama Korea, di antaranya "Becoming a Billionaire", "A Thousand Kisses", "Queen & I", "Angry Mom", "Bad Thief, Good Thief", "Risky Romance", "Love in Sadness", dan masih banyak lagi.

