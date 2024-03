Cerita Nicholas Galitzine Perdana Ketemu Anne Hathaway untuk Film The Idea of You

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nicholas Galitzine menjadi lawan main Anne Hathaway di film terbaru, The Idea of You. Sebagai aktor muda yang bermain dengan bintang Hollywood ternama, Nicholas Galitzine menyebut pengalamannya ini sangat luar biasa bahkan sejak pertemuan pertama mereka.

Aktor 29 tahun itu pertama kali bertemu dengan Anne Hathaway dalam sesi chemistry read untuk melihat chemistry keduanya sebagai pemeran utama. "Sebagai seorang aktor, Anda sering kali masuk ke ruangan itu dengan rasa gentar, dan ruangan itu sangat terbuka,” kenang Nicholas Galitzine saat pertama kali bertemu dengan pemenang Oscar tersebut.

Selama proses itu, Nicholas Galitzine tidak terlalu banyak berharap bisa diterima menjadi lawan main Anne Hathaway. Dia sudah sangat beruntung bisa sampai di tahap itu. “Saya ingat meninggalkan ruangan sambil berkata, 'Anda tahu, jika ini tidak berhasil, saya sangat bangga dengan pekerjaan yang saya lakukan, bahkan di ruang ini'," katanya.

Nicholas Galitzine Cemas Menyanyi di Hadapan Anne Hathaway

Saat itu Nicholas Galitzine diminta menyanyikan lagu untuk Anne Hathaway kemudian berdansa dengannya. Momen tersebut membuat Nicholas Galitzine sangat cemas. Dengan kemampuan yang terbatas, Nicholas Galitzine khawatir akan membuat Anne Hathaway punya pikiran buruk tentangnya.

Baca Juga: Film The Idea of You akan Dirilis 2 Mei 2024 di Prime Video

“Itu sangat menimbulkan kecemasan karena saya bukan seorang penari, dan itu juga sulit, Anda tahu, Anda baru pertama kali bertemu seseorang dan Anda tidak ingin itu menjadi aneh, tetapi dengan hal-hal itu Anda merasa harus melakukan semuanya," katanya.

Film The Idea of You. (dok. Prime Video)

Setelah itu, barulah Nicholas Galitzine mulai merasa nyaman dan merasakan chemistry dengan Anne Hathaway. "Saya pikir pada saat itulah kami tahu bahwa ada chemistry di sana dan sangat menyenangkan dalam audisi itu, yang jarang bisa dikatakan,” katanya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Keesokan harinya, Nicholas Galitzine sangat gembira karena mendapat telepon dan tim film The Idea of You yang mengabarkan kalau dia diterima untuk peran karakter Hayes.

Sinopsis The Idea of You

Diadaptasi dari kisah cinta kontemporer terkenal berjudul sama, The Idea of You berfokus pada Solène (Anne Hathaway), seorang ibu tunggal berusia 40 tahun, yang memulai kisah cinta tak terduga dengan Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), vokalis utama boyband terpopuler di dunia August Moon yang berusia 24 tahun.

Ketika Solène harus menggantikan mantan suaminya untuk menemani putrinya yang remaja ke Festival Musik Coachella, ia bertemu dengan Hayes secara tidak sengaja dan langsung merasakan ketertarikan yang kuat. Tak lama setelah mereka memulai romansa yang memabukkan, status superstar Hayes menghadirkan berbagai tantangan yang tak terhindarkan bagi hubungan mereka, dan Solène segera menyadari bahwa hidup di bawah sorotan media mungkin melebihi apa yang ia harapkan.

The Idea of You akan dirilis secara global di Prime Video pada 2 Mei 2024.

PEOPLE

Pilihan Editor: Dibintangi Anne Hathaway, Ini Sinopsis Film The Idea of You