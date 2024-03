Jadi Petualang Cinta di The Idea of You, Anne Hathaway Tersentuh Perankan Wanita yang Sedang Berkembang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anne Hathaway menceritakan karakternya dalam film The Idea of You. Dia berperan sebagai Solene, ibu tunggal, yang tiba-tiba menemukan sosok pria tak biasa yang membuatnya jatuh cinta. Anne juga mengungkapkan cara membuat chemistry yang baik dengan lawan mainnya, Nicholas Galitzine.

Film The Idea Of You merupakan adaptasi dari novel Robinne Lee tahun 2027 dengan judul yang sama. Film ini menceritakan kisah cinta Solene dan Hayes, diperankan Nicholas Galitzine, yang memiliki perbedaan usia sangat jauh.

Solene berusia 40 tahun dan sudah bercerai dari suaminya. Pertemuannya yang tak terduga dengan Hayes, anggota boy band berusia 20-an, membuatnya kembali menemukan cinta. Sejak awal bertemu mereka saling menunjukkan ketertarikan. Namun setelah menjalin hubungan, status superstar Hayes menjadi tantangan untuk hubungan mereka.

Tentang karakter Solene

Menurut Anne, sosok Solene adalah petualang dalam hal cinta. Meski di awal film, Solene sangat takut melakukan petualangan itu karena pengalaman buruk dengan mantan suaminya.

Hal ini yang membuat Anne tertarik memerankan karakter Solene. Tidak banyak film tentang manusia yang berkembang pada usia berapa pun. "Jadi bagi saya, saya sangat tersentuh dengan kesempatan menceritakan kisah seorang wanita yang sedang berkembang," ujarnya saat pemutaran perdana film itu di Festival SXSW, 16 Maret 2024.

Aktris berusia 41 tahun itu mengatakan alasan lain ingin berperan dalam The Idea of You karena ada bagian yang hebat dan premis yang menyenangkan. Film ini berbicara tentang kisah masa depan, dari awal kehidupan dan membawa penonton untuk berkembang.

Proses pendekatan dengan Nicholas Galitzine

Anne Hathaway juga menceritakan tentang proses awal syuting dengan Nicholas Galitzine. Mereka memiliki semacam ritual ikatan di hari pertama syuting. Saat, itu mereka harus syuting banyak adegan romantis selama 20 jam sehari.

Ritual itu adalah melompat ke dalam air yang sangat dingin. Saat masuk ke dalam, mereka hanya saling berpandangan. Ada kalanya juga mereka berpelukan demi kehangatan. Cara tersebut ternyata cukup berhasil membuat mereka bisa menemukan chemistry yang baik.

"sejak saat itu, hingga saat terakhir sekitar 20 jam kemudian, saya hanya melihat padanya dan aku berpikir, 'Aku ahli dalam hal ini. Aku punya partner yang hebat'," kata aktris The Devils Wears Prada itu.

Jadwal tayang The Idea of You

Trailer film The Idea of You dirilis awal bulan ini. Menurut Deadline, trailer film tersebut merupakan trailer film streaming orisinal yang paling banyak ditonton, sebanyak 125 juta penayangan di dunia.

Film The Idea of You akan tayang perdana di Prime Video pada 2 Mei 2024. Selain Anne Hathaway dan Nicholas Galitzine, film ini juga dibintangi oleh Ella Rubin dan Reid Scott. Ella membintangi karakter Isabelle, putri Solene, dan Reid sebagai Daniel, mantan suami Solene.

