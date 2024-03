5 Serba-serbi Badarawuhi di Desa Penari, Film Horor Tayang Momen Libur Lebaran

TEMPO.CO, Jakarta - Film Badarawuhi di Desa Penari akan ditayangkan di Amerika Serikat. Di Indonesia, Badarawuhi di Desa Penari akan tayang pada 10 April 2024, saat masa libur lebaran. Setelah film KKN di Desa Penari, MD Pitcures kembali dengan merilis sekuel.

Sebelumnya, KKN di Desa Penari sebagai film terlaris 10 juta penonton. Film ini diadaptasi dari tulisan SimpleMan di X yang viral pada 2019. Adapun spin-off ini kisahnya menyoroti sosok Badarawuhi, ratu sinden dan penunggu pemandian penari di hutan, yang mencari tumbal untuk dijadikan dawuh.

Film Badarawuhi di Desa Penari disutradarai Kimo Stamboel yang dibintangi oleh Aulia Sarah, Maudy Effrosina, Jourdy Pranata, Claresta Taufan, Dinda Kanya Dewi, Ardit Erwandha, Aming Sugandhi.

1. Tayang di Amerika

Film Badarawuhi di Desa Penari akan ditayangkan di Amerika Serikat melalui distribusi Lionsgate. “Ini membangkitkan film-film Indonesia mudah-mudahan menjadi showcase untuk kebanggaan kita,” kata bos MD Pitcures Manoj Punjabi, pada Kamis, 14 Maret 2024.

Sebanyak 35 orang akan ke Los Angeles untuk mengadakan early premier film yang akan berjudul Dancing Village the Curse Begin untuk judul internasionalnya.

2. IMAX

Cuplikan film Badarawuhi di Desa Penari yang diproduksi melalui MD Pictures telah dirilis pada Rabu, 6 Maret 2024. Melalui Youtube MD Pitcures, Badarawuhi di Desa Penari diambil dengan kamera digital bersertifikat IMAX. Nanti akan menampilkan Expanded Aspect Ratio ekslusif IMAX.

“Film ini akan menampilkan adegan-adegan tertentu yang diperluas untuk memenuhi keseluruhan layar dan memaksimalkan pengalaman menonton,” keterangan MD Pitcures di Instagram.

IMAX proyeksi film yang berkemampuan menampilkan gambar dengan ukuran dan resolusi yang lebih besar.

3. First Look

Video berdurasi hampir dua menit itu memperlihatkan karakter Badarawuhi. CEO MD Pictures Manoj Punjabi mengatakan, peluncuran first look Badarawuhi di Desa Penari strategi dari MD Pictures untuk membuka persepsi penonton dan mengenalkan gaya sinematografi.

"Jadi menarik sekali bisa imajinasi masing-masing itu strategi kita dari first look. Tapi yang pasti anda bisa nilai dari segi direction, sinematografi, look, sound dari level berbeda," kata Manoj, dikutip Antara, Senin, 29 Januari 2024