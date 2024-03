Ramadan Spotify Catat Perubahan Waktu dan Konten Streaming

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Spotify, platform audio streaming mencatat perubahan kebiasaan pendengar selama bulan Ramadan. Terutama waktu-waktu yang berkaitan dengan aktivias sebelum dan setelah berbuka puasa.

Menurut data internal Spotify, streaming selama Ramadan cenderung terjadi mulai pukul 14.00-16.00 WIB menjelang ngabuburit. Selain itu, streaming juga meningkat pada pukul 05.00 WIB setelah sahur. Biasanya pendengar lebih banyak mendengarkan konten podcast yang reflektif dan menenangkan hati. Sedangkan setelah tarawih, para pendengar menghabiskan waktu dengan mendengarkan musik.

Sementara pendengar Millenials dan Gen-z yang paling mendominasi sebagian besar streaming selama bulan Ramadan. Selain itu, ada lebih dari 40 juta playlist buatan pengguna dengan tema yang menyekukkan hati.

Spotify Indonesia, Cassandra Aprilanda mengatakan, perubahan rutinitas selama Ramadan juga mempengaruhi aspek kehidupan yang lainnya. Mulai dari jam lai dari jam kerja hingga konsumsi sosial media dan kebiasaan streaming.

“Peningkatan minat pada streaming konten Ramadan di Spotify menunjukkan pentingnya menyediakan konten yang beragam dan bermakna untuk menginspirasi pendengar sepanjang bulan suci ini. Melalui kekuatan audio, Spotify ingin membawa semangat Ramadan pada para pendengar di seluruh Indonesia,” kata Cassandra, dalam keterangan pers yang diterima Tempo.

Perubahan kebiasaan Nadhif Basalamah

Perubahan kebiasaan streaming ini juga dirasakan penyanyi Nadhif Basalamah. Pelantun hit single "Penjaga Hati" itu memiliki kebiasan khusus di bulan Ramadan. "Selama Ramadan, aku mendengarkan lagu atau memainkan playlist yang berisi surat-surat pendek di Spotify sembari menunggu waktu berbuka puasa,” ujarnya.

Sementara itu, Kunto Aji mengungkapkan bahwa playlist Ramadan menjadi teman mudiknya, “Playlist Ramadan di Spotify mengiringi langkah-langkah kita dalam merayakan kebahagiaan Lebaran, membawa nuansa kehangatan dan kedamaian di setiap detiknya,” tuturnya.

Ramadan bareng Spotify

Sepanjang Ramadan 2024, pendengar dapat mendengarkan cerita pribadi dari Nadhif Basalamah, Kunto Aji serta artis dan kreator lainnya melalui playlist Spotify ‘On Aux’. Playlist ini memungkinkan artis, kreator, dan kurator untuk membuat mixtape yang terpersonalisasi, menjadikan playlist mereka lebih otentik.

Playlist ini dapat ditemukan dalam Ramadan Hub, bersama dengan playlist musik Ramadan lainnya yang sudah diperbarui dan dikurasi secara spesial seperti ‘Penenang Hati’, ‘MendekatiNya’, ‘Ketupat Lebaran’, ‘Satu’ dan masih banyak lagi!

Ramadan Hub juga menyediakan beragam konten mulai dari religi yang menyentuh jiwa sampai ke konten hiburan ringan. Pendengar dapat menjelajahi playlist podcast yang berisi episode spesial Ramadan seperti Nunggu Buka, Berkah Ramadan, dan Teman Mudik, dari berbagai kreator seperti Podkesmas, Mendoan, Kita & Waktu, GJLS, The Stories by Prambors Radio. Termasuk cerita pengakuan BKR Brothers selama Ramadan, dalam segmen "BKR Ngaku", dan Rintik Sedu akan membuat episode spesial bertema Ramadan.

Selain itu, pendengar juga bisa mendapatkan playlist spesial Ramadan yang dipersonalisasi bernama ‘Your Ramadan 2024’. Playlist ini telah dikurasi berdasarkan preferensi unik masing-masing pendengar. Playlist Ramadan termasuk yang memiliki jumlah stream tertinggi di Spotify Indonesia pada tahun lalu.

