Gading Marten, Gisella Anastasia, dan Gempi Liburan Tahun Baru Bareng ke London

TEMPO.CO, Jakarta - Gading Marten, Gisella Anastasia, dan buat hati mereka, Gempita Nora Marten bertolak ke London, Inggris pada Selasa, 27 Desember 2022. Ketiganya akan liburan dan melewati malam tahun baru bersama di negara empat musim tersebut.

"Mpiii liburan yeayy. See you next year JKT," tulis Gading di Instagram Story, Selasa, 27 Desember 2022. Gading mengunggah foto ketika mereka bertiga berada di dalam pesawat kelas bisnis. Gempi duduk di tengah antara Gading dan Gisel.

Sementara, Gisel mengunggah video selfie boomerang bersama mantan suami dan putri satu-satunya itu di dalam pesawat. Gisel menuliskan kalau perjalanan ini merupakan liburan yang memang ditujukan untuk Gempi. "Off we go #liburannyaGempi #blessed," tulis Gisel di Instagram Story.

Tidak Hanya Bertiga

Tidak hanya bertiga, rupanya mereka juga mengajak sejumlah keluarga untuk ikut dalam momen liburan tahun baru ke London kali ini. Rencananya mereka akan kembali ke Tanah Air pada Senin, 9 Januari 2023.

"Hampir 2 minggu, 12 hari. Enggak (berduaan), sama mama, Mas Gading, Mba Alma, ramai," kata Gisel dikutip dari kanal YouTube Starpro Indonesia yang diunggah Senin, 26 Desember 2022.

Gading Marten merayakan Natal bersama Gempi dan mantan istrinya, Gisella Anastasia. Instagram/@gadiing

Permintaan Gempi

Gading dan Gisel resmi berpisah pada awal 2019 lalu saat itu Gempi masih berusia 4 tahun. Gempi tinggal bersama Gisel, namun juga tetap sering menghabiskan waktu bersama Gading. Meski sudah berpisah, Gading dan Gisel tetap menjaga hubungan baik mereka demi Gempi. Sama halnya dengan liburan akhir tahun ke luar negeri ini.

Gisel mengungkapkan kalau Gempi yang meminta agar bisa liburan bersama kedua orang tuanya. "Gempi yang minta dari beberapa lama lalu sudah request, 'Aku boleh enggak pergi yang jauhan? Kan sudah lama engga (pergi), boleh enggak perginya bareng jangan pisah-pisah?'," kata Gisel.

Di tempat terpisah saat perayaan Natal, Gading mengaku belum tahu destinasi yang akan dikunjungi mereka di London. Gading membebaskan Gempi untuk memilih. "Belum tahu, paling ke Disneyland, kita belain Gempi, Gempi mau kemana. Kalau bapaknya sudah sering jalan-jalan," kata Gading.

Saat Natal kemarin, Gading bersama Gempi berkumpul bersama keluarga besar di rumah Roy Marten. Gading yang masih betah sendiri juga melewati Malam Natal di rumah bersama sejumlah sahabat. Sementara, Gisel merayakan Natal dengan kekasihnya, Rino Soedarjo serta sahabat dari kalangan selebritas.

