Jaafar Jackson Memerankan Sang Paman dalam Film Biopik Michael Jackson, Ini Profilnya

TEMPO.CO, Jakarta - Berdasarkan laman People, film biopik Michael Jackson, Michael akan dibintangi Jaafar Jackson sebagai sang Raja Pop. Jaafar merupakan putra Jermaine Jackson.

Jaafar Jackson terpilih memerankan Michael Jackson usai pencarian casting di seluruh dunia dilakukan, lalu produser Graham King menemukannya. King terpesona dengan cara Jaafar secara organik mempersonifikasikan semangat dan kepribadian Michael.

Selain itu, menurut sang sutradara, Antoine Fuqua, terdapat hubungan spiritual ketika pertama kali bertemu Jaafar yang memiliki kemampuan alami untuk meniru Michael dan chemistry dengan kamera. Jaafar pun dinilai paling layak memerankan sang paman.

Profil Jaafar Jackson

Pemilik nama lengkap Jaafar Jeremiah Jackson ini lahir pada 25 Juli 1996. Saat kecil, Jaafar memiliki cita-cita untuk menjadi pemain golf profesional. Namun, setelah tumbuh dalam keluarga yang sebagian besar terjun dalam dunia hiburan di Encino, California, ia pun mengikutinya.

Sebagai bagian dari keluarga Jackson yang memegang pengaruh musik paling kuat di dunia, Jaafar secara alami memiliki selera musik eksentrik sangat baik. Ia menghabiskan waktunya untuk menampilkan banyak variasi musik sesuai pilihannya, seperti Sam Cooke, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Nat King Cole, Johnny Mathis, dan musik keluarga.

Pada usia 12 tahun, Jaafar memulai karier dalam dunia musik dengan keahlian bermain piano. Ia juga telah mengembangkan banyak teknik serta kekayaan pengetahuan tentang musik dan seni. Ia dan adik laki-lakinya, Jermajesty semula berencana membentuk grup musik. Namun, saat ini, mereka lebih fokus mempersiapkan karier solo, seperti dilansir jackson-source.com.

Lalu, pada 2017, Jaafar memulai debut sebagai model. Meskipun memiliki kecintaan terhadap dunia model, tetapi ia tidak meninggalkan dunia musik. Masih pada tahun yang sama, ia juga memulai debut panggungnya bersama Jermaine dan Jermajesty menyanyikan The Christmas Song.

Kemudian, pada 2018, ia memulai debut sebagai penyanyi solo di Teater Dolby yang membawakan satu set empat lagu, yaitu You're The One, Take Control, Hurricane, dan Stir Me Up. Satu tahun kemudian, ia merilis single debut dan video musik Got Me Singing yang berhasil meningkatkan popularitasnya.

Dengan bimbingan yang berharga dari sang ayah, Jermaine, Jaafar telah menghabiskan lebih dari satu dekade berkolaborasi dengan tim produser dan penulis yang beragam. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk membuat musik spektakuler. Sebagai seniman, ia memiliki tujuan utama untuk menciptakan musik luar biasa yang menceritakan kisah menarik dan menginspirasi orang untuk merangkul diri mereka. Suara tenor menawan ditambah getaran Pop dan R&B yang magnetis membuat Jaafar terlahir sebagai penyanyi ikonik yang diidolakan banyak orang.

Tidak puas hanya berkembang dalam dunia musik, Jaafar Jackson melebarkan sayap dengan terjun dalam dunia akting. Saat ini, ia sedang menjalani proses syuting film biopik Michael Jackson yang akan tayang pada 18 April 2025. Bahkan, film ini menjadi tanda debut Jaafar sebagai aktor yang langsung mendapatkan peran utama. Jaafar pun berambisi untuk menegakkan warisan keluarga Jackson sambil merevolusi industri rekaman musik.

