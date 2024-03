Dibintangi Dakota Fanning, Simak Sinopsis The Watchers

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Watchers salah satu film horor terbaru yang dibintangi Dakota Fanning. Film produksi Warner Bros ini telah merilis cuplikan atau trailer perdananya pada Selasa, 27 Februari 2024. Dakota Fanning sebagai pemeran utamanya. Film ini disutradarai oleh Ishana Night Shyamalan. Ishana menggandeng A.M. Shine, seorang penulis cerita horor asal Irlandia Barat.

Dikutip dari IMDb, Ishana Shyamalan mulai belajar masuk ke dunia film sejak usianya 19 tahun. The Watchers merupakan penyutradaraan film panjang pertama dia. Sebelumnya, dia membantu ayahnya, sutradara M. Night Shyamalan dalam beberapa film seperti, Split dan Knock in the Cabin. Dalam film The Watchers ayahnya sebagai produser.

Dikutip dari Deadline, film ini juga akan dibintangi juga oleh Georgina Campbell, Oliver Finnegan, dan Olwen Fouere. The Watchers akan tayang di bioskop pada 5 Juni 2024.

Sinopsis The Watchers

The Watchers menceritakan seniman muda bernama Mina yang terdampar di hutan luas di bagian barat Irlandia. Ia terjebak bersama tiga orang asing. Anehnya, setelah bertemu dengan tiga orang itu, Mina merasa sering dibuntuti oleh makhluk misterius setiap malam.

Hutan yang didatangi oleh Mina tidak tercatat dalam peta mana pun. Setiap mobil akan mogok di tengah jalan jika melintasi kawasan itu. Kondisi itulah yang dialami Mina, sampai akhirnya ia tidak bisa mencari pertolongan dari orang lain di sekitarnya. Ia terpaksa masuk ke dalam hutan yang gelap. Tiba-tiba Mina mendengar suara orang berteriak dari dalam hutan. Ia masuk makin dalam ke hutan hanya untuk menemukan sumber suara teriakan.

Di sana ia menemukan bunker. Dalam kekalutan itu, Mina menemukan dirinya berada di ruangan berdinding kaca, dan lampu listrik yang aktif saat malam. Sesaat kemudian tiba-tiba ia mengalami peristiwa aneh. Banyak hewan aneh yang muncul untuk mengamati manusia yang tertawan. Dikutip dari Screen Rant, ayah Ishana dikenal karena menambahkan elemen tak terduga ke dalam ceritanya sebelum berakhir. Itu semacam kejutan dari keseluruhan narasinya.

