Drama Korea Investigasi, Unmasked Dibintangi Kim Hye Soo dan Jung Sung Il

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru, Unmasked dibintangi oleh Kim Hye Soo dan Jung Sung Il. Bergenre thriller yang menegangkan, drama ini akan tayang pada paruh kedua tahun 2024 di Disney+ Hotstar secara eksklusif.

Ketika tim berita investigasi tidak bisa memutar waktu, mereka akan diberi satu kesempatan terakhir untuk menyelamatkan karier mereka di Unmasked.



Setelah bertahun-tahun menyingkirkan para pengiklan dengan memecahkan beberapa berita terbesar dan paling kontroversial, karier tim berita investigasi akan segera tamat setelah menyiarkan sebuah kisah yang sangat kontroversial. Dengan waktu yang semakin menipis, tim tersebut diberi tugas yang mustahil jika mereka ingin menyelamatkan pekerjaan mereka, yaitu memecahkan kasus dingin berusia 20 tahun, melibatkan aktor terkenal yang menghilang tanpa jejak.



Kim Hye Soo dalam drama Unmasked. Dok. Disney+ Hotstar

Drama Unmasked menghadirkan Kim Hye Soo sebagai pemeran utama. Aktris senior dalam industri perfilman Korea Selatan ini pernah membintangi Signal dan Smugglers. Di Unmasked, perempuan 53 tahun ini akan memerankan karakter Oh So Ryong, pembaca acara yang gigih. Dia juga merupakan pemimpin tim yang bersemangat dalam program pelaporan investigasi, mengejar kasus dan insiden yang bahkan tidak dapat diselesaikan oleh jaksa dan polisi.

Lawan main Kim Hye Soo di Unmasked adalah Jung Sung Il. Aktor 40 tahun ini mencuri perhatian berkat penampilannya di drama The Glory dan Our Blues. Jung Sung Il akan berperan sebagai Han Do, produser pemula yang tidak memiliki keterampilan sosial.

Unmasked ditulis oleh Gi Ryang, dan disutradarai oleh You Sun Dong yang menggarap The Uncanny Counter.

