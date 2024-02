8 Aktor yang akan Perankan 4 Kakak Laki-laki Michael Jackson di Film Biografi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film biografi Michael Jackson mengumumkan delapan aktor yang akan memerankan empat kakak laki-laki sang King of Pop. Dulu, mereka tergabung dalam grup The Jackson 5 yang pernah mendapat 2 kali nominasi Grammy Awards.

Jamal R. Henderson berperan sebagai Jermaine Jackson di tahun-tahun terakhir film tersebut, sementara Jayden Harville memainkan versi yang lebih muda. Tre Horton dan Jaylen Lyndon Hunter berbagi peran sebagai Marlon Jackson. Rhyan Hill dan Judah Edwards memerankan Tito Jackson. Joseph David-Jones dan Nathaniel Logan McIntyre menjadi Jackie Jackson versi dewasa dan muda.

“Sifat film yang benar-benar epik ini membutuhkan total sepuluh aktor dengan bakat untuk memerankan The Jackson 5 selama bertahun-tahun,” kata produser Graham King saat mengumumkan jajaran pemain tersebut. “Saya sangat senang bisa menghadirkan sekelompok aktor dan pemain luar biasa ini kepada penonton di seluruh dunia dalam film ini.”

Seputar 8 Aktor Pemeran Kakak Michael Jackson

Pemeran Jermaine Jackson muda, Jayden Harville berusia 15 tahun dan akan debut sebagai pemain aktor di film Michael. Dia memulai kariernya dengan Disney Jr. dalam iklan untuk Doc McStuffins ketika dia berusia 5 tahun. Sementara pemeran Jermaine dewasa, Jamal R. Henderson adalah model yang berubah menjadi aktor yang pernah berperan dalam film Netflix Mindhunter dan film South Central Love.

Delapan aktor yang akan memerankan kakak-kakak Michael Jackson dalam film biografi. Foto: Instagram/@gkfilms

Pemeran Marlon Jackson muda, Jaylen Lyndon Hunter berusia 14 tahun melakukan debut Broadwaynya di The Lion King sebagai Simba Muda pada 2021. Dia juga sebelumnya berperan sebagai Marlon muda dalam tur nasional MJ: The Musical. Pemeran Marlon dewasa, Tre Horton adalah seorang veteran panggung yang berperan dalam produksi seperti Amen Corner, A Chorus Line, dan Beauty and the Beast.

Pemeran Tito Jackson muda, Judah Edwards muncul di Saint X dan menyuarakan karakter dalam ADA Twist Netflix dan Blaze And The Monster Machines Nickelodeon. Sementara pemeran Tito dewasa, Rhyan Hill membintangi serial reguler The Michael Blackson Show dan telah muncul di Grey's Anatomy dan Lovecraft Country, serta berperan sebagai pemain unggulan dalam video musik This Is America milik Childish Gambino.

Pemeran Jackie Jackson muda, Nathaniel Logan McIntyre terkenal karena perannya dalam David Makes Man, film Disney+ Magic Camp dan Barry dari Netflix, serta memerankan Simba Muda dalam The Lion King dari Disney, keduanya dalam tur dan di Broadway. Pemeran Jackie dewasa, Joseph David-Jones akan terlihat membintangi konsep ulang CW untuk The 4400, setelah memerankan Connor Hawke alias Green Arrow di Arrow CW dan DC's Legends of Tomorrow.

Film Biografi Michael Jackson

Penampilan Jaafar Jackson yang berperan sebagai Michael Jackson dalam film MIchael. Diabadikan oleh fotografer Kevin Mazur. Instagram.com/@antoinefuqua Jaafar Jackson. Instagram.com/@antoinefuqua

Film biografi Michael Jackson yang berjudul Michael disutradarai oleh Antoine Fuqua. Karakter Michael Jackson akan diperankan oleh keponakannya sendiri, Jaafar Jackson. Juliano Krue Valdi yang berusia 9 tahun akan menjadi Michael Jackson yang lebih muda.

Peraih nominasi Oscar Colman Domingo berperan sebagai ayah Michael Jackson, Joe Jackson dengan Nia Long sebagai ibunya Katherine Jackson, ditambah Miles Teller sebagai pengacara John Branca.

Film yang rencananya tayang di bioskop pada 18 April 2025 ini sedang dalam tahap produksi. Lionsgate akan mendistribusikan film tersebut di Amerika Serikat, sementara Universal Pictures International akan menangani seluruh wilayah selain Jepang, yang akan diawasi oleh Lionsgate.

VARIETY | THE HOLLYWOOD REPORTER

