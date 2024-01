We Are the World 1985, Lagu Legendaris Musisi Usa For Africa Buat Atasi Kelaparan Ethiopia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada hari ini, tanggal 28 Januari, tahun 1985, kumpulan puluhan musisi USA for Africa merilis single hits yang legendaris, We Are the World. Proyek ini merupakan inisiatif amal yang diluncurkan untuk mengumpulkan dana untuk membantu penanggulangan kelaparan di Ethiopia, dan Afrika umumnya.

Kilas Balik We Are the World

Pada 1984, Ethiopia mengalami kelaparan yang parah akibat bencana alam dan krisis pangan. Ribuan orang tewas dan jutaan lainnya menghadapi ancaman kelaparan. Proyek We Are the World dirancang sebagai upaya kolaboratif untuk mengumpulkan dana bagi bantuan kemanusiaan.

Dikutip dari The RollingStone, lagu We Are the World ditulis oleh Michael Jackson dan Lionel Richie, dua bintang besar dalam industri musik. Proses kreatif melibatkan kontribusi dari sejumlah musisi terkenal.

Single We Are the World ternspirasi oleh kesuksesan proyek yang serupa dari Inggris, "Do They Know It's Christmas?" yang dirilis oleh Band Aid pada 1984.

Dikutip dari The Hollywood Reporter, pada 28 Januari 1985, sejumlah besar musisi terkemuka berkumpul di A&M Recording Studios di Los Angeles untuk merekam lagu ini. Di antara para partisipan adalah Michael Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, dan banyak lagi.

We Are the World segera menjadi hit internasional dan menduduki puncak tangga lagu di berbagai negara. Di Amerika Serikat, lagu ini memenangkan penghargaan Grammy untuk "Record of the Year" dan "Song of the Year".

Single ini berhasil mengumpulkan lebih dari 63 juta dolar AS untuk bantuan kemanusiaan dan program pangan di Afrika. Keberhasilan ini menyoroti daya ungkit musik dalam menggerakkan kepedulian dan dukungan.

We Are the World tetap menjadi simbol kepedulian global dan kekuatan musik sebagai sarana untuk membantu mereka yang membutuhkan. Lagu ini telah menjadi bagian dari sejarah budaya pop dan amal.

Melalui proyek ini, banyak orang di seluruh dunia menjadi lebih sadar akan isu-isu kemanusiaan dan pentingnya kolaborasi global untuk penanggulangan bencana.

We Are the World tidak hanya sebuah lagu; itu adalah pernyataan global tentang persatuan dan kepedulian terhadap kelaparan Ethiopia. Dengan menggabungkan kekuatan banyak bintang musik, proyek ini membuktikan bahwa musik memiliki kekuatan untuk merangkul dan menyatukan orang-orang di seluruh dunia dalam upaya untuk menciptakan perubahan positif.

