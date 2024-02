Go Myung dan Kim Do Yeon Weki Meki Buru-buru Bantah Rumor Kencan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gong Myung dan Kim Do Yeon Weki Meki menyangkal rumor kencan dalam waktu singkat. Kedua agensinya langsung memberikan pernyataan terkait rumor kencan tersebut.

Menurut sebuah laporan, Gong Myung dan Kim Do Yeon mengembangkan perasaan baik antara senior dan junior di industri hiburan. Keduanya memang pernah berada di bawah agensi yang sama.

Kim Do Yeon juga sempat tampil sebagai cameo dalam drama Be Melodramatic pada tahun 2019. Di mana Go Myung berperan sebagai pemeran utama. Rumor kencan ini diperkuat fakta Kim Do Yeon meninggalkan asrama Weki Meki.

Pernyataan kedua agensi

Agensi Gong Myung, Saram Entertainment, membantah rumor kencan dengan Kim Do Yeon melalui pernyataan resmi pada tanggal 26 Februari 2024. “(Hubungan romantis kedua orang tersebut) tidak benar.Mereka adalah senior dan junior yang berada di agensi yang sama," kata agensi.

Sealin itu, agensi Kim Do Yeon, Fantagio, juga mengeluarkan pernyataan serupa. "Rumor kencan tentang Kim Do Yeon Weki Meki tidak benar. Dia hanya teman dekat antara senior dan junior yang berada di agensi yang sama," katanya,

Fantagio juga meminta agar publik tidak berspekulasi tentang rumor tersebut. "Kami meminta agar Anda menahan diri untuk tidak berspekulasi tentang fakta palsu dan menyebarkan atau mereproduksi rumor palsu," tambah mereka.

Profil singkat Go Myung dan Kim Do Yeon

Go Myung mengawali debutnya sebagai anggota grup aktor 5urprise di bawah Fantagio pada tahun 2013. Mereka tampil dalam serial web After School: Lucky or Not. Dia juga membintangi beberapa drama seperti Revolutinary Love, Be Melodramatic, dan Lovers ofThe Red Sky. Selain drama, beberapa film yang dibintanginya antara lain Extreme Job, Killing Romance, dan Citizen of A Kind.

Sedangkan Kim Do Yeon bergabung dengan grup debut beranggotakan 11 orang di posisi ke-8 melalui 'Produce 101' Mnet pada tahun 2016. Dia kemudian debut kembali sebagai anggota Weki Meki.

Gong Myung dan Kim Do Yeon perna bergabung di agensi yang sama, yaitu di Fantagio. Setelah itu, dia menyelesaikan kontraknya dengan Fantagio pada tahun 2020 dan memulai rumah baru bersama Saram Entertainment.

STARNEWS | ALLKPOP

