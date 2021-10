Tidak Hanya Cinta, 5 Masalah Kim Yoo Jung di Drama Korea Lovers of the Red Sky

Drama Korea Lovers of the Red Sky. Foto: Viu.

TEMPO.CO, Jakarta - Lovers of the Red Sky masih menjadi drama dengan rating paling tinggi di Korea Selatan. Viu Original ini merupakan drama romantis fantasi sejarah yang dibintangi Kim Yoo Jung sebagai satu-satunya pelukis perempuan dinasti Joseon, bernama Hong Cheon Gi, yang terlahir buta tetapi secara ajaib mendapatkan kembali penglihatannya.

Di Lovers of the Red Sky, Hong Cheon Gi dihadapkan pada masalah cinta segitiga antara dirinya, Ha Ram (Ahn Hyo Seop), dan Pangeran Yangmyeong (Gong Myung). Selain urusan cinta yang membingungkan, Hong Cheon Gi masih harus menghadapi banyak persoalan lain. Kejadian-kejadian tersebut menguji fisik dan mental Hong Cheon Gi dalam mencari jalan keluarnya.

Berikut adalah lima masalah yang harus dihadapi Hong Cheon Gi yang diperankan oleh Kim Yoo Jung di Lovers of the Red Sky.

1. Penyakit sang ayah yang susah disembuhkan

Kutukan membuat Hong Eun Oh (Choi Kwang Il) sempat kerasukan dan saat ini kehilangan ingatan. Sebenarnya, ia sempat disembuhkan oleh Ha Sung Jin (Han Sang Jin) dan mengeluarkan roh jahat dari tubuhnya. Namun, sejak itu kesehatan Eun Oh tidak juga membaik.

Cheon Gi bekerja keras untuk mendapatkan obat terbaik yang dapat menyembuhkan ayahnya. Ia bahkan membuat lukisan palsu demi mendapatkan uang. Setelah itu, Cheon Gi kembali berusaha agar namanya diikutsertakan di Lomba Melukis Maejukheon.

Tujuan utama Cheon Gi bergabung adalah agar Pangeran Yangmyeong mengabulkan permintaannya untuk mendapatkan obat bagi sang ayah. Obat tersebut hanya terdapat di istana dan Cheon Gi harus jadi pemenang kontes agar Pangeran mau mengabulkan keinginannya.

2. Berkonflik dengan Jung Seon Rae

Di luar Komunitas Pelukis Baekyu, Cheon Gi bekerja sama dengan Jung Seon Rae (Yang Hyun Min) untuk membuat lukisan palsu dan menjualnya. Konflik muncul ketika Cheon Gi ingin berhenti membuat lukisan palsu. Keinginan itu membuat Seon Rae marah dan ingin menangkap Cheon Gi, karena akan bikin dia jadi rugi.

Masalah kedua adalah ketika Cheon Gi mengetahui bahwa Seon Rae bekerja sama dengan tabib yang mengaku menjual obat mujarab untuk Eun Oh. Tabib tersebut dipaksa oleh Seon Rae menjual obat palsu dengan harga mahal, kemudian uangnya diambil kembali oleh Seon Rae. Bisa dibilang, Jung Seon Rae adalah penipu yang merugikan dan membahayakan bagi Cheon Gi.

3. Hampir dikeluarkan dari lomba melukis

Cheon Gi punya tekad sangat besar untuk ikut lomba melukis. Saat mengikuti lomba tersebut, ia tidak menyangka bahwa Pangeran Yangmyeong akan menyadari bahwa ia adalah pembuat lukisan palsu. Pangeran menyadarinya lewat gambar kupu-kupu yang Cheon Gi sematkan pada lukisan. Kupu-kupu tersebut sama dengan yang ada di lukisan palsu milik Pangeran Yangmyeong.

Tentu saja hal ini memicu kemarahan Pangeran dan meminta Cheon Gi untuk mundur dari kontes terhormat itu. Untungnya, Cheon Gi berhasil meyakinkan Pangeran, sehingga ia dapat bertahan di kontes tersebut dan tidak jadi dikeluarkan.

4. Membuat ulang lukisan mendiang Raja

Dulu lukisan Raja Yeongjong (Jeon Guk Hwan) yang digunakan untuk menyegel iblis dibuat oleh Eun Oh dan Kan Yoon Guk (Park Jung Hak). Sayangnya, tidak semua orang dapat membuat lukisan yang sama untuk menyegel iblis kembali masuk ke lukisan tersebut. Hingga kemudian Pangeran Yangmyeong mengetahui bahwa Cheon Gi adalah pelukis yang diberkati, orang yang dapat membuat ulang lukisan mendiang raja.

Masalahnya, orang yang membuat lukisan tersebut dapat terkena kutukan yang membuat hidup mereka dalam bahaya. Kutukan itu sudah terjadi pada Eun Oh yang kehilangan ingatan dan Kan Yoon Guk yang kerasukan Hwacha (jin). Meskipun Pangeran berjanji akan menjaga Cheon Gi dari kemungkinan terburuk, ia tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi pada gadis itu di masa mendatang.

5. Mengeluarkan iblis dari tubuh Ha Ram

Iblis yang terlepas dari lukisan mendiang Raja Yeongjong kemudian masuk ke tubuh Ha Ram kecil, yang saat itu dikorbankan untuk ritual pemanggil hujan. Sejak iblis berada dalam tubuhnya, Ha Ram kehilangan penglihatan dan sewaktu-waktu ia dapat berubah menjadi monster.

Kekuatan jahat itu dapat muncul ketika Ha Ram tidak dapat mengendalikan iblis tersebut. Belakangan Ha Ram mengetahui bahwa Cheon Gi-lah yang mampu mengeluarkan iblis dari tubuhnya melalui lukisan yang akan dibuat Cheon Gi nanti. Di sisi lain, Ha Ram juga menyadari ada hal lain dari kedekatannya dengan Cheon Gi, yang dapat membangkitkan iblis dalam dirinya.

Cheon Gi masih belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada Ha Ram dan hubungannya dengan lukisan yang akan ia buat. Ia juga tidak tahu apa yang akan terjadi, apakah ia dapat berhasil atau justru gagal dalam mengeluarkan iblis dari tubuh Ha Ram.

Lovers of the Red Sky dapat disaksikan secara eksklusif di Viu mulai 30 Agustus 2021 setiap Senin dan Selasa. Menurut Nielsen Korea, episode perdana drama produksi SBS ini mencapai rating 6,6 persen. Hingga saat ini, Lovers of the Red Sky telah mencapai episode 12 dari total 16.

