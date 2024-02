Profil Austin Butler, Pemeran Feyd-Rautha Harkonnen dalam Film Dune: Part Two

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekuel film Dune yang berjudul Dune: Part Two dijadwalkan dirilis pada tahun ini. Film ini dibintangi sejumlah aktor terkenal, seperti Florence Pugh yang memerankan Princess Irulan, Christopher Walken yang memerankan Emperor Shadam IV, dan Austin Butler yang memerankan Feyd-Rautha Harkonnen.

Profil Austin Butler

Dilansir dari Hollywoodlife, Austin Butler lahir pada 17 Agustus 1991 di Anaheim, California. Dia merupakan seorang aktor, penyanyi, dan model Amerika. Austin bersekolah di sekolah umum hingga kelas 7, ketika dia memutuskan untuk mengambil homeschooling untuk mengakomodasi jadwal kerjanya. Dia memiliki hobi membuat dan merekam musik, serta bermain gitar dan piano.

Ketika Austin baru berusia 13 tahun, dia didekati oleh perwakilan dari perusahaan manajemen akting saat Austin berada di Orange County Fair. Ini membantu Austin masuk ke industri hiburan.

Setelah bekerja sebagai figuran, ia mendapatkan peran reguler pertamanya pada 2005 sebagai Lionel Scranton di Ned's Declassified School Survival Guide milik Nickelodeon. Peran terobosannya datang pada 2008, ketika ia memerankan James Garrett di Zoey 101. Austin juga muncul di Wizards of Waverly Place, Life Unexpected dan dalam spin-off dari franchise film High School Musical, Sharpay’s Fabulous Adventure.

Dikutip dari Elevate Society, bakat dan dedikasi Butler telah membawanya bekerja dengan sutradara dan aktor terkenal, yang semakin memperkuat kehadirannya di industri perfilman. Pada 2019, Austin Butler berperan sebagai Elvis Presley dalam film biografi yang sangat ditunggu-tunggu yang disutradarai oleh Baz Luhrmann, yang semakin membuatnya menjadi sorotan.

Dia dikenal karena kepribadiannya yang menawan, sifatnya yang rendah hati, dan komitmen terhadap keahliannya. Butler telah mengumpulkan basis penggemar berdedikasi, yang mengagumi bakat, keserbagunaan, dan kemampuannya untuk memberikan kedalaman pada karakternya.

Karena perannya di film Elvis, ia meraih berbagai penghargaan bergengsi, seperti Golden Globe Award for Best Actor (2023), AACTA Award for Best Lead Actor in Film (2022), BAFTA Award for Best Actor in a Leading Role (2023), dan masih banyak lagi.

