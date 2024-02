Aktris Moon Ga Young Debut Sebagai Penulis, Rilis Buku Prosa PATA 6 Maret 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Moon Ga Young baru saja mengumumkan debutnya sebagai penulis. Pada Senin, 19 Februari 2024, agensinya, KeyEast mengabarkan langkah terbaru karier sang aktris. Para penggemar menyambut kabar tersebut dengan positif.

Moon Ga Young diketahui akan menerbitkan koleksi buku prosa atau puisi pertamanya yang berjudul PATA pada 6 Maret 2024. "Saya berterima kasih atas kesempatan untuk berbagi cerita kecil saya dengan kalian," ujarnya melalui KeyEast.

Lawan main Cha Eun Woo itu mengungkap antusiasmenya dan mengaku senang bisa menuliskan koleksi prosanya. Dia berharap dapat terhubung dengan para pembacanya melalui karya tersebut. "Saya berharap pembaca yang akan membaca buku saya dapat mengikuti pandangan karakter utama terhadap dunia."

Prosa PATA Karya Moon Ga Young

Pengumuman buku prosa PATA membuat para penggemar Moon Ga Young antusias karena dia mengambil lompatan baru ke dunia sastra. Berbicara soal koleksi prosa perdana sang aktris, PATA akan menampilkan kata-kata dari sudut pandang tokoh utama yang cukup berani untuk mencari jati diri dan menjelajah dunia di sekelilingnya.

Animo fans yang tinggi terjadi karena melalui buku ini, para pembaca akan melihat dunia internal ikon K-drama yang tak tampil di depan layar. Kumpulan prosa ini jadi kombinasi gaya artistik dan sastra Moon Ga Young. Oleh karena itu, pembaca dapat menikmati kedalaman emosional Moon Ga Young yang belum pernah terlihat sebelumnya.

Sementara itu, koleksi prosa pertama Moon Ga Young, PATA, segera dirilis. Penggemar bisa melakukan pra-pemesanan melalui publikasi online dan toko buku ternama mulai 21 Februari 2024.

Kiprah Moon Ga Young di Industri Hiburan

Moon Ga Young memulai debutnya di usia muda, tepatnya pada 2006 saat usianya 10 tahun. Model sekaligus aktris ini mendapatkan popularitas dengan cepat berkat penampilannya yang luar biasa dalam drama-drama populer. Sebut saja EXO Next Door, Tempted, Find Me In Your Memory, Link: Eat, Love, Kill, True Beauty, dan masih banyak lagi. Artis berusia 27 tahun ini mendapatkan popularitas global dengan aktingnya sebagai karakter Lim Joo Kyung dalam drama True Beauty, yang dibintangi oleh Cha Eun Woo dan Hwang In Yeop.

Selain berakting, Moon Ga Young juga dikenal luas sebagai brand ambassador untuk banyak merek fashion dunia. Dia juga dikenal karena pengetahuannya dalam tiga bahasa, termasuk Jerman, Inggris, dan Korea. Gemar membaca sejak kecil, perjalanan baru Moon Ga Young di dunia literatur lewat buku PATA jadi gebrakan yang ditunggu oleh para penggemar.

