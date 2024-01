Wendy Red Velvet Segera Rilis Album Solo Kedua: Genre R&B dan Balada

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wendy Red Velvet akan kembali dengan album solo keduanya pada bulan Februari 2024. Agensinya, SM Entertainment menyebut bahwa Wendy tengah mempersiapkan diri untuk rilis album solo, dikutip dari Soompi.

Pihak agensi menambahkan bahwa tanggal rilis akan diumumkan ketika telah dikonfirmasi.

Perilisan ini akan menjadi tanda kembalinya Wendy Red Velvet setelah sekitar tiga tahun sejak debut solonya dengan mini album pertamanya Like Water pada bulan April 2021. Album itu menampilkan dua lagu utama, Like Water dan When This Rain Stops.

Album ini berisi lima lagu, mulai dari genre R&B hingga ballad.

Dikutip dari Koreaboo, Lagu Like Water dalam genre balada pop akustik yang menampilkan suara jernih, musik yang menghangatkan hati, dan terdapat pesan menyentuh. Sedangkan lagu Why Can't You Love Me bergenre R&B dan The Road bergenre ballad yang sedih.

Selain tiga lagu itu ada lagi lagu berjudul Best Friend dan When This Rain.

Seulgi, turut berkolaborasi dalam lagu Best Friend. Lagu duet mereka ini akan menghadirkan harmonisasi persahabatan yang indah. Ini bukan kali pertama mereka duet dalam sebuah lagu.

Wendy dan Seulgi pernah kolaborasi dalam lagu OST Hwarang bertajuk I Can Only See You, OST Uncontrollably Found berjudul Don't Push Me, dan masih banyak lagi.

Teaser foto yang dirilis SM Entertainment untuk album debut Wendy tersebut menampilkan sosok penyanyi bak seorang dewi dengan menggunakan gaun panjang berwarna cerah dan berada di tengah hutan yang hijau.

Ekspresi sendu dan nada tinggi yang ditampilkan dalam teaser video musik Like Water juga semakin mendukung genre ballad yang diusung dalam lagu tersebut.

Sebagai tambahan untuk kegembiraan tersebut, Red Velvet, grup yang menjadi tempat Wendy bernaung, membuat kembalinya pada bulan November dengan merilis album penuh ketiga mereka, Chill Kill.

