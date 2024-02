Makna Lagu Foolish One by Taylor Swift yang Viral di TikTok

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu Taylor Swift, Foolish One tengah banyak didengarkan di berbagai platform musik dan digunakan di berbagai sosial media, yakni TikTok.

Lagu Foolish One yang pertama kali dirilis tahun 2010 pada album Speak Now dan kemudian dirilis ulang tahun 2023 pada album Speak Now (Taylor’s Version) menjadi booming akhir-akhir ini. Lalu, apa sebenarnya makna lagu Foolish One Taylor Swift ini?

Belakangan, lagu Foolish One banyak digunakan oleh banyak pengguna TikTok sebagai curhatan mereka terkait masalah kehidupan hingga masalah percintaan.

Lagu ini digunakan untuk menggambarkan sebuah tindakan bodoh dan kejadian konyol yang pernah mereka lakukan di masa lalu.

Tren Foolish One digunakan agar tindakan tersebut tidak terulang lagi bagi pembuat video atau bagi mereka yang melihat kontennya. Lantas, apa makna sesungguhnya dari lagu Foolish One oleh Taylor Swift?

Makna Lagu Foolish One

Dalam penciptaan lagunya, Taylor Swift selalu menyelipkan makna mendalam dalam setiap liriknya.

Taylor Swift menulis semua lagunya berdasarkan pengalaman kehidupannya seperti percintaan, pertemanan, hingga sindiran untuk seseorang.

Begitu pula dengan lagu Foolish One yang menggambarkan cinta bertepuk sebelah tangan. Cinta tak berbalas karena sang pujaan hati tidak terbuka terhadap Taylor.

Lagu ini bercerita kebodohan Taylor Swift di masa lalu yang berharap pada seseorang untuk menyatakan cinta padanya.

Dalam lagu ini digambarkan perasaan Taylor yang frustasi terhadap kekasihnya yang membuat ia bertahan tanpa memberikan sebuah komitmen dan kasih sayang yang jelas.

Dalam lirik “you give me just enough attention to keep my hopes too high”, digambarkan ia yang sedang tergila-gila pada seseorang karena perhatian yang diberikan.

Kekasihnya tersebut seperti memberikan perhatian untuk Taylor agar harapannya tetap tinggi. Ia mengungkapkan bahwa dia masih mencintai Taylor meskipun dia bersikap acuh tak acuh. “You know how to keep me waiting, I know how to act like I’m fine.”

Taylor dibuat menunggu oleh kekasihnya dan tidak bisa melepaskan diri dari cengkramannya. Ia berpura-pura baik-baik saja dengan itu, tetapi diam-diam Taylor merindukan pasangannya berubah pikiran dan membalas perasaannya.

Lirik Lagu Foolish One Taylor Swift

Berikut ini lirik lagu Foolish One dari Taylor Swift dikutip dari LyricFind.

My cards are on the table, yours are in your hand

Chances are, tonight, you've already got plans

And chances are I will talk myself to sleep again

You give me just enough attention to keep my hopes too high

Wishful thoughts forget to mention when something's really not right

And I will block out these voices of reason in my head

And the voices say, "You are not the exception

You will never learn your lesson"

Foolish one

Stop checkin' your mailbox for confessions of love

That ain't never gonna come

You will take the long way, you will take the long way down

You know how to keep me waitin'

I know how to act like I'm fine

Don't know what to call this situation

But I know I can't call you mine

And it's delicate, but I will do my best to seem bulletproof

'Cause when my head is on your shoulder

It starts thinkin' you'll come around

And maybe, someday, when we're older

This is something we'll laugh about

Over coffee every mornin' while you're watching the news

But then the voices say, "You are not the exception

You will never learn your lesson"

Foolish one

Stop checkin' your mailbox for confessions of love

That ain't never gonna come

You will take the long way, you will take the long way down

Foolish one

Stop checkin' your mailbox for confessions of love

That ain't never gonna come

You will learn the hard way instead of just walkin' out

Now I'm slidin' down the wall with my head in my hands

Sayin', "How could I not see the signs?"

Oh, you haven't written me or called

But goodbye screamin' in the silence

And the voices in my head are tellin' me why

'Cause you got her on your arm and me in the wings

I'll get your longing glances, but she'll get your ring

And you will say you had the best of intentions

And maybe I will finally learn my lesson

Foolish one

Stop checkin' your mailbox for confessions of love

That ain't never gonna come

You will take the long way, you will take the long way down

Foolish one

Stop checkin' your mailbox for confessions of love

That ain't never gonna come

You will learn the hard way instead of just walkin' out, oh-oh, oh, oh

La-la-la-la-la, la-la-la-la, oh

La-la-la-la-la

Ain't never gonna come

Ooh, you will learn the hard way now

Foolish one

Sittin' 'round waiting for confessions of love

They ain't never gonna come

And thinkin' he's the one, you should've been walkin' out

Foolish one

The day is gonna come for your confessions of love

When all is said and done, he just wasn't the one

No, he just wasn't the one

Nah itulah makna dari lagu Foolish One oleh Taylor Swift yang sedang ramai diperbincangkan dan digunakan oleh pengguna TikTok.

ANGGITA VIANDHINI NUGROHO PUTRI

