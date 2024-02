Serial Dokumenter J-Hope BTS Tayang 28 Maret 2024 di Prime Video

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial dokumenter J-Hope BTS berjudul Hope on the Street akan tayang di Prime Video mulai Kamis, 28 Maret 2024. Menurut pengumuman dari Prime Video pada Senin, 19 Februari 2024, serial yang diproduksi oleh HYBE ini juga akan tayang di lebih dari 240 negara dan wilayah di seluruh dunia dengan episode baru dirilis setiap Kamis dan Jumat.

Cerita dan Kecintaan J-Hope terhadap Menari

J-Hope adalah anggota dari grup ikon pop abad ke-21, BTS. Hope on the Street merupakan serial dokumenter sebanyak 6 episode yang menyorot cerita dan kecintaan J-Hope terhadap menari, seiring ia memulai perjalanan baru setelah debutnya 12 tahun lalu dan kembali ke akarnya sebagai seorang penari.

Ditemani oleh mantan instrukturnya, sang juara popping Boogaloo Kin, J-Hope menjelajahi jalanan Osaka, Seoul, Paris, New York, dan Gwangju, di mana ia bertemu dengan berbagai penari jalanan yang inspiratif. Penonton bisa mengikuti J-Hope dalam perjalanannya mengejar mimpi yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depannya. Dokumenter ini juga akan menghadirkan lagu-lagu dari album spesial J-Hope berjudul Hope on the Street Vol.1.

Album Spesial J-Hope BTS

BIGHIT MUSIC pertama kali mengumumkan perilisan album spesial J-Hope, Hope on the Street Vol.1 pada Senin, 19 Februari 2024 tengah malam. "Hope on the Street Vol.1 adalah album spesial yang menampilkan total 6 lagu dan akan dirilis bersamaan dengan Hope on the Street, sebuah serial dokumenter yang menelusuri perjalanan dance J-Hope," kata BIGHIT MUSIC.

Hope on the Street Vol.1 akan dirilis pada Jumat, 29 Maret 2024 pukul 13.00 waktu Korea atau 11.00 WIB.

Jung Hoseok atau yang lebih dikenal dengan nama panggung J-Hope baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-30 pada Ahad, 18 Februari 2024. Penari dan rapper utama BTS ini sedang menjalani wajib milier sejak Selasa, 18 April 2023 untuk memenuhi persyaratan wajib militer negara tersebut selama 18 bulan.

