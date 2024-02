Profil Sydney Sweeney, Pemeran dalam Madame Web

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sydney Sweeney aktris pemeran dalam film terbaru Madame Web. Film ini sudah tayang pada 14 Februari 2024. Sweeney memerankan Julia Carpenter, salah satu dari tiga remaja. Bersama Cassandra Webb (Dakota Johnson), seorang paramedis yang menemukan dirinya memiliki kemampuan clairvoyant, mereka berdua berusaha untuk berlindung dari serangan musuh, yakni Ezekiel Sims (Tahar Rahim) yang berusaha menghalangi mereka.

Menurut cerita komik, Julia Carpenter salah satu dari beberapa tokoh yang mewarisi identitas Spider-Woman. Mulanya, kekuatan didapat dari eksperimen rahasia pemerintah. Ia memiliki kemampuan serupa dengan Peter Parker, bisa memanjat dinding dan memiliki spider-sense. Namun, yang membedakan Carpenter penggunaan blast psikis untuk melawan musuh, bukan jaring laba-laba seperti yang dimiliki Spiderman.

Dikutip dari Collider, sebagai Julia, Sweeney bergabung dengan karakter Isabela Merced dan Celeste O’Connor untuk membentuk trio remaja. Dalam premier film, Sweeney mengungkapkan harapan, penonton film yang disutradarai oleh S.J. Clarkson ini akan merasakan pesan mereka dapat melakukan apa pun yang diinginkan tanpa harus memiliki kekuatan supernatural.

Profil Sydney Sweeney

Sydney Sweeney lahir di Spokane, Washington, pada 12 September 1997. Ia menyukai akting sejak usia remaja dan pindah ke Los Angeles pada usia 14 tahun untuk mengejar karier di industri hiburan. Dikutip dari IMDb, sebelum meraih kesuksesan, Sweeney memulai karier mendapat peran kecil dalam serial 90210 (2008), Criminal Minds (2005), Grey's Anatomy (2005), dan Pretty Little Liars (2010).

Sweeney meraih ketenaran melalui peran-perannya dalam berbagai serial dan film. Dia mendapat peran pendukung dalam serial Netflix Everything Sucks! (2018). Ia mendapat peran berulang dalam serial HBO Sharp Objects (2018) yang dibintangi oleh Amy Adams, dan Hulu The Handmaid's Tale (2017) bersama Elisabeth Moss.

Popularitasnya makin melonjak ketika dia dipilih untuk memerankan Cassie Howard dalam serial HBO Euphoria (2019). Penampilannya dalam Euphoria mendapat apresiasi. Ia mendapat nominasi Emmy aktris pendukung terbaik dalam serial drama pada musim kedua acara tersebut.

Talenta akting Sydney Sweeney telah diakui melalui berbagai nominasi dan penghargaan. Dikutip dari Variety, pada 2022, dia mendapat nominasi Emmy untuk aktris pendukung terbaik dalam serial drama untuk perannya dalam Euphoria. Dia juga meraih nominasi kedua dalam kategori aktris pendukung terbaik dalam serial antologi atau terbatas untuk perannya dalam serial HBO The White Lotus.

Sweeney juga memulai karier produksinya dengan mendirikan perusahaan produksi Fifty-Fifty Films. Perusahaan tersebut merilis proyek pertamanya, film komedi romantis Anyone but You, yang dibintangi oleh Sweeney dan Glen Powell.

