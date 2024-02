Debut Deepika Padukone di BAFTA Film Awards 2024 Tampil Anggun Kenakan Sari Putih

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris global Bollywood, Deepika Padukone menghadiri BAFTA Film Awards 2024 dengan penampilan memukau. Perempuan yang jadi satu-satunya aktris Bollywood yang hadir dalam acara ini membacakan nominasi untuk kategori Film Not in English Language Award.

Deepika bersanding dengan jajaran presenter terkemuka lainnya seperti Adjoa Andoh, Andrew Scott, Dua Lipa, Idris Elba, Lily Collins, Kingsley Ben-Adir, Taylor Russell, dan Hugh Grant.

Deepika Padukone mengenakan sari putih

Deepika Padukone mempersembahkan penghargaan untuk kategori Film Not in English Language. Nominasi kategori ini antara lain 20 Days in Mariupol, Anatomy of a Fall, Past Lives, Society of the Snow dan The Zone of Interest.

"Kisah-kisah luar biasa yang dinominasikan dalam kategori ini, menggambarkan dunia nyata dan imajinasi yang akan tetap bersama kita lama setelah penghargaan ini berakhir. Dari Pegunungan Alpen hingga Andes, Polandia Selatan hingga Seoul dan Ukraina," ujarnya sebelum mengumumkan pemenangnya yaitu, The Zone of Interest.

Setelah itu, Deepika memberikan piala kepada pemenang dan mengucapkan selamat atas kemenangan film tersebut. Momen ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi India karena aktris itu memilih tampil dalam balutan busana sari tradisional yang elegan.

Deepika mengenakan sari emas berwarna putih karya Sabyasachi Mukhrejee. Dia menyempurnakan sari putih berkilauan itu dengan sepatu hak tinggi, tatanan rambut yang disanggul, dan riasan minimalis.

Kiprah Deepika Padukone di Panggung Global

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Debut Deepika di BAFTA Film Awards 2024 terjadi setahun setelah ia tampil di panggung Oscar 2023. Aktris ini memperkenalkan lagu pemenang Oscar dari RRR, Naatu Naatu pada Academy Awards ke-95 yang berlangsung pada Maret 2023.

Berbicara soal kiprahnya di industri perfilman, Deepika terakhir kali terlihat dalam film Fighter. Aktris berusia 38 tahun ini beradu akting dengan Hrithik Roshan. Tahun ini dia dikabarkan akan menjadi bagian dari White Lotus musim ketiga.

HINDUSTAN TIMES | TIMES OF INDIA

Pilihan editor: 6 Fashion Paling Ikonik Festival Film Cannes, Putri Diana hingga Deepika Padukone