Irish Wish Film Netflix Tayang Maret 2024, Siapa Saja Pemeran Utamanya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Irish Wish salah satu film bergenre komedi romantis fantasi yang akan tayang di Netflix pada Maret 2024. Irish Wish perpaduan antara dunia fiksi yang penuh imajinasi dan keajaiban dengan drama yang menyentuh dan penuh harapan. Film ini dibintangi Lindsay Lohan.

Dikutip dari situs web Netflix, Irish Wish menceritakan editor buku yang bernama Maddie Kelly. Suatu saat dia mendapat undangan dari seseorang yang dicintainya telah bertunangan dengan sahabatnya. Maddie berusaha untuk menyingkirkan perasaannya dan tetap menjadi pengiring pengantin di pernikahan itu.

Beberapa hari sebelum pasangan tersebut menikah, ketika masih dalam perjalanan menuju Irlandia, Maddie secara spontan mengajukan permohonan cinta sejati. Keesokan harinya secara ajaib, ia tiba-tiba terbangun menjadi calon pengantin. Namun saat mimpinya semakin dekat menjadi kenyataan, Maddie menyadari belahan jiwanya yang sebenarnya orang lain.

Pemeran Utama Irish Wish

1. Lindsay Lohan

Lindsay Lohan lahir di di The Bronx, New York pada 2 Juli 1986. Lindsay memulai kariernya pada usia tiga tahun sebagai model Ford. Dari kariernya sebagai model anak-anak, setelah itu ia tampil di lebih dari 60 iklan televisi, termasuk iklan untuk The Gap, Pizza Hut, Wendy's, dan Jell-O. Dia memulai debutnya di dunia akting pada 1996 sebagai aktris pendukung yang memerankan tokoh Ali Fowler dalam drama televisi Another World.

Ia dipilih langsung oleh penulis yang pernah mendapat nominasi Oscar Nancy Meyers untuk memerankan karakter saudara kembar yang terpisah dalam adaptasi novel karya Erich Kästner produksi Walt Disney Pictures. Ini menjadi film pertama Lindsay Lohan, The Parent Trap (1998), remake dari The Parent Trap (1961).

Ia ditawari banyak peran di berbagai film. Namanya melejit sebagai aktris Hollywood. Filmnya yang terkenal antara lain, Confessions of a Teenage Drama Queen (2004), Mean Girl (2004), dan Herbie Fully Loaded (2005).

2. Ed Speleers

Edward John Speleer lahir di Chichester, Inggris, pada 7 April 1988. Pada tahun-tahun sekolah menengahnya, ia memainkan peran utama dalam drama teater Richard III dan Hamlet di sekolahnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Edward melanjutkan studi tingkat lanjut di Eastbourne College, sekolah asrama swasta yang berlokasi di East Sussex. Ia tak menyelesaikan pendidikannya, kemudian memutuskan berhenti pada Juni 2006 untuk casting film. Dia mengalahkan 180 ribu pelamar lainnya untuk mendapat peran utama dalam Eragon (2006), versi layar lebar yang diadaptasi dari novel populer karya penulis Christopher Paolini.

Edward rajin ikut beberapa casting termasuk pernah menjadi kandidat yang akan memerankan tokoh Peter dalam film Narnia. Namun, peran tersebut tak ia dapat. Edward sepanjang kariernya dikenal tak hanya sebagai seorang aktor, tapi juga produser yang ikut menggarap film Star Trek: Picard (2020) , You (2018) dan Downton Abbey (2010).

3. Alexander Vlahos

Alexander Vlahos lahir di Swansea, Wales Selatan, Inggris, pada 30 Juli 1988. Dia memulai belajar akting di Royal Welsh College of Music & Drama di Cardiff, lulus tahun 2009. Alexander dikenal karena perannya sebagai Mordred dalam acara fantasi hit BBC, Merlin untuk perannya sebagai anak muda. Druid.

Dia tampil dalam drama medis Doctors (BBC) dalam alur cerita selama sepekan. Di Master Of The Universe, dia memainkan peran utama Lewis Cutler. Perannya dalam serial tersebut dinominasikan untuk Best Single Episode dan Spectacular Scene of the Year di ITV British Soap Awards tahun 2010.

Ia sebagai Tom Evans bersama Sanjeev Bhaskar, Ayesha Dharker & Mark Williams di multi-penghargaan BBC, serial The Indian Doctors. Pada Januari 2013, Alexandre Vlahos juga terlibat menjadi pemeran utama sebagai Prajurit Keenan dalam series BBC Privates, menceritakan tentang salah satu kelompok wajib militer terakhir yang memasuki National Service sebelum berakhir pada 1960.

Alexander kembali ke panggung teater untuk memerankan Malcolm berlawanan dengan Kenneth Branagh dalam Macbeth yang mendapat kritik yang positif saat tampil di Festival Internasional Manchester (2013) dan di Broadway (2014).

Pilihan Editor: Lindsay Lohan sebagai Kameo Mean Girls Versi Reboot, Simak Perjalanan Kariernya