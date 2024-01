Lindsay Lohan sebagai Kameo Mean Girls Versi Reboot, Simak Perjalanan Kariernya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris pemeran dalam Mean Girls, Lindsay Lohan kesal dengan lelucon dalam film versi reboot yang baru dirilis itu. Dia kecewa dengan kalimat dalam film musikal itu yang merujuk komentar kasar terhaap dirinya. Ada penggunaan istilah "fire crotch" yang dikaitkan dengan Lindsay Lohan. Pewaris perusahaan minyak Brandon Davis pernah membuat komentar tentang Lindsay Lohan dalam video viral pada 2006.

“Lindsay sangat terluka dan kecewa dengan referensi dalam film tersebut (Mean Girls),” kata perwakilan Lindsay Lohan, Leslie Sloane, dalam pernyataan yang dibagikan kepada People dan media lainnya.

Lohan muncul dalam reboot film Mean Girls yang tayang pada 12 Januari 2024. Ia sebagai kameo. Dalam versi terbaru ini, dia tak memerankan karakternya dulu sebagai Cady Heron pada 2004.



1. Tentang Lindsay Lohan

Dikutip dari Biography, Lindsay Lohan lahir di New York City pada 2 Juli 1986. Lindsay lahir dari pasangan Michael Lohan dan Donata Sullivan. Ayahnya pebisnis dan bankir investasi, sedangkan ibunya seorang analis di Wall Street.

Lindsay memulai debut pertamanya dalam bidang akting dan model saat usianya masih 3 tahun. Dia sering mendapat tawaran peran dalam banyak drama televisi dan iklan. Namanya mulai dikenal setelah bermain dalam film remake dari The Parent Trap yang berjudul sama pada 1998.

2. Karier Lindsay Lohan

Beberapa perannya juga mengantarkan dia mendapat tawaran menjadi bintang Disney. Salah satu yang terkenal, komedi Confessions of a Teenage Drama Queen (2004) dan Herbie: Fully Loaded (2005).

Perannya dalam Mean Girls (2004) membuat Lindsay Lohan meraih penghargaan dari Teen Choice Awards dan MTV Movie Awards. Sedangkan dalam film Herbie: Fully Loaded menghasilkan pendapatan mencapai 144 juta dolar Amerika. Hal tersebut semakin membuat kariernya melejit.

3. Musik

Debut pertamanya pada 2004. Waktu itu album pertamanya berjudul Speak yang mencapai platinum. Album berikutnya berjudul A Little More dirilis tahun selanjutnya, namun tak sama memuaskan hasilnya dibandingkan album pertamanya. Begitu pula dengan album-album setelahnya juga menghasilkan sedikit penjualan, yaitu Just My Luck dan A Prairie Home Companion.

4. Karier Meredup

Ia mencoba memulai kembali masuk dunia sitkom televisi, bintang tamu acara, dan film. Kariernya musik dan akting sempat meredup karena beberapa masalah. Ia sempat menjajal bisnis membuka klub Lohan Beach House di Mykonos, Yunani. Pada usia 30-an Lindsay memilih untuk tinggal di Dubai, Uni Emirat Arab. Beberapa kali di muncul dalam pemberitaan, dan pernah terdengar akan muncul kembali ke industri hiburan.

5. Bintang Tamu

Ia kembali menjadi bintang tamu dalam di sitkom Inggris Sick Note. Pada 2022, ia kembali membintangi film Netflix berjudul Falling for Christmas.

