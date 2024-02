Penampilan Alicia Keys di Super Bowl Halftime Dikritik, Swizz Beatz Angkat Bicara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Swizz Beatz menanggapi kritik terhadap penampilan istrinya, Alicia Keys dan Usher di Super Bowl Halftime, Minggu 11 Februari 2024. Dia mengajak netizen untuk fokus pada hal-hal positif dari penampilan epik itu.

Usher melibatkan beberapa musisi yang berpengaruh selama perjalanan kariernya di Super Bowl Halftime. Salah satunya adalah Alicia Keys. Di awal penampilannya, setelah menyanyikan Caught Up, Alicia Keys tampil memainkan piano dan menyanyikan sepenggal lirik If I Ain't Got You.

Alicia mengenakan busana sequin serba merah, serasi dengan piano besar yang dimainkannya. Dia dan Usher juga menampilkan lagu My Boo, yang populer tahun 2004.

Keduanya juga menunjukkan chemistry yang sangat baik di atas panggung. Namun, netizen bereaksi negatif saat melihat pelukan mereka. Beberapa juga mengomentari kesalahan nada Alicia Keys.

"Usher menghabiskan begitu banyak waktu untuk merawat Alicia, kita bisa mendapatkan Daddy's Home," canda salah satu penonton di X (dulunya Twiiter).

"Usher tidak perlu memeluk Alicia seperti itu haha," kata yang lain.

Tapi beberapa penggemar membela pasangan tersebut. "Pelukan Alicia dan Usher itu membuatku tersenyum ketika mereka berdua tersenyum, entahlah, itu lucu dan sehat," tulisnya.

Beberapa jam setelah penampilan Super Bowl Halftime itu, suami Alicia Keys, Swizz Beatz, memberikan tanggapan di media sosialnya. Dia juga menampilkan foto gaun merah Alicia yang sangat megah.

"Kalian semua membicarakan hal yang salah. Kalian pasti tidak akan melihat gaun luar biasa itu menutupi seluruh stadion," tulisnya.

Swizz, yang berprofesi sebagai produser musik itu, memuji penampilan istrinya dengan Usher di panggung Super Bowl Halftime. "Penampilan malam ini sungguh luar biasa dengan 2 Raksasa yang luar biasa! Selamat kepada Usher dan cintaku Alicia Keys, lagunya klasik. Kami tidak melakukan getaran negatif di sisi ini, kami membuat sejarah," tulisnya.

Setelah penampilan Alicia Keys, Usher tampil bersama dengan H.E.R memainkan gitar listriknya dalam lagu U Got It Bad dan mengawali penampilan Bad Girls. Selanjutnya Will.I.Am hadir saat menyanyikan lagu OMG.

Jermaine Dupri, yang memproduseri album terlaris Usher, Confessions, juga tampil memberikan pengantar untuk lagu utama tersebut. Saat Lil Jon tampil dengan lagu Turn Down Fot What, Usher berganti pakaian dengan jaket biru hitam dan berkilauan. Dia juga mengenakan sepatu roda dan melintasi panggung bersama penari. Kemudian, Usher mengakhiri penampilannya dengan salah satu lagu hits yang paling ikonik tahun 2000-an, Yeah! bersama dengan Lil Jon, dan Ludacris.

