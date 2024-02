Usher Ajak Alicia Keys, Ludacris Hingga Will.I.Am Bawa Era 2000-an di Super Bowl Halftime

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Usher menghadirkan beberapa musisi terkenal saat tampil di Super Bowl Halftime, Mingu 11 Februari 2024. Dari Alicia Keys, H.E.R., Ludacris, and Lil Jon, Will.I.Am dan Jermaine Dupri.

Sebelumnya, Usher mengatakan penampilannya di Super Bowl Halftime akan menjadi momen terbaik selama 30 tahun berkarier di industri musik. Selama penampilannya, penyanyi 45 tahun itu, menunjukkan perjalanan musiknya dengan lagu-lagu hitsnya, serta koreografi yang rumit selama kurang dari 15 menit.

Kolaborasi dengan Alicia Keys, H.E.R . dan will.i.am

Usher mengawali penampilannya dengan duduk di singgasana. Dia menampilkan medley lagu hits-nya, Caught Up, Superstar dan Love in This Club. Setelah itu Alicia Keys tampil memainkan piano dan menyanyikan sepenggal lirik If I Ain't Got You. Dilanjutkan dengan lagu duet mereka My Boo, yang populer tahun 2004.

Tak sampai di situ, penampilannya semakin menggelegar saat H.E.R. memainkan gitar listriknya dalam lagu U Got It Bad dan mengawali penampilan Bad Girls. Selanjutnya Will.I.Am hadir saat menyanyikan lagu OMG.

Jermaine Dupri, yang memproduseri album terlaris Usher, Confessions, juga tampil memberikan pengantar untuk lagu utama tersebut. Saat Lil Jon tampil dengan lagu Turn Down Fot What, Usher berganti pakaian dengan jaket biru hitam dan berkilauan. Dia juga mengenakan sepatu roda dan melintasi panggung bersama penari.

Kemudian, Usher mengakhiri penampilannya dengan salah satu lagu hits yang paling ikonik tahun 2000-an, Yeah! bersama dengan Lil Jon, dan Ludacris.

Penampilan Usher di Super Bowl Halftime. Instagram.com/@usher

Mengubah rutinitas sehari-hari

Untuk tampil di panggung terbesar di Amerika Serikat, Usher mengatakan bahwa dia mengubah rutinitas sehari-hari. Dia ingin tampil lebih sehat dan bugar untuk acara itu. "Saya berhenti makan gluten. Saya mengurangi gula, semua alkohol. Saya belum merokok atau apa pun," katanya.

Meski persiapannya membutuhkan waktu berbulan-bulan, Usher mengaku sangat antusias. Dia juga berusaha menjaga enegeri positif dengan selalu tersenyum. "Tidak peduli seberapa lelahnya aku, tidak peduli seberapa banyak hari sebelumnya yang menguras tenagaku, aku tetap tersenyum karena aku ada di sini," ujarnya.

Perayaan 30 tahun karier Usher

Jesse Collins, produser eksekutif acara Super Bowl Halftime, mengatakan timnya fokus untuk mewujudkan visi Usher mengadakan pesta di atas panggung. "Saya pikir Usher, sejak awal, menginginkan ini menjadi sebuah pesta. Dia menginginkan orang-orang yang telah menjadi bagian dari karirnya selama 30 tahun berjalan," katanya.

Menurut Collins, dari keseluruhan penampilan itu, Usher menambahkan dimensi koreografi berbeda di lapangan. Dia juga memuji bagaimana Usher memikirkan setiap detail penampilannya, termasuk saat dia menggunakan sepatu roda. "Dia (Usher) mengganti semua pakaiannya dan memakai sepatu roda, menurut saya itu kurang dari 10 detik dan lepas dalam waktu yang lebih singkat dari itu, dan itu luar biasa," jelasnya.

