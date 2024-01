4 Drama Korea Ikonik yang Dibintangi D.O. EXO

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Do Kyungsoo atau D.O. EXO merupakan salah satu anggota boy group EXO yang juga meniti karirnya di bidang akting. Sejak D.O bermain sebagai peran pendukung bernama Han Kang Woo dalam drama Korea It's Okay, That's Love pada 2014, kariernya sebagai aktor melejit. Sejak itu, ia telah berperan dalam berbagai film dan drama, bahkan memenangkan beberapa penghargaan.

Dilansir dari Soompi, pada 13 November 2023, D.O dan Ji Chang Wook dirumorkan bakal membintangi drama Korea berjudul Sculptured City. Drakor itu dilaporkan menelan biaya produksi hingga 35 miliar won (sekitar $26,4 juta). Simak deretan drama Korea yang dibintanginya berikut.

1. Sculptured City (coming soon)

Drama yang tayang mendatang, Sculptured City menampilkan Do Kyungsoo yang berperan sebagai tokoh utama bersama aktor Ji Chang Wook. Dilansir dari My Drama List, drama ini bercerita tentang seorang pria yang menjalani kehidupan biasa yang tiba-tiba berubah menjadi neraka. Dia jatuh ke dalam jurang ketika hidupnya sepenuhnya dimanipulasi oleh penjahat yang memahat neraka nyata ke dalam kehidupan manusia.

Sculptured City adalah drama balas dendam berdarah tentang seorang pria biasa yang mengalami neraka dan kembali setelah hidupnya dimanipulasi sepenuhnya pada suatu hari secara tiba-tiba. Sutradara Kim Chang Joo dari Hard Hit dan penulis naskah Oh Sang Ho dari serial Taxi Driver dan The Roundup: Punishment (The Outlaws 4) akan bekerja sama untuk drama ini.

2. Bad Prosecutor (2022)

Do Kyungsoo dalam drama ini berperan sebagai tokoh utama bernama Jin Jung, seorang jaksa yang selalu berulah. Drama ini bercerita tentang Jin Jung yang merupakan jaksa pembuat onar di Kantor Distrik Pusat. Dengan rasa keadilan dan kegilaan yang kuat, dia menghukum penjahat lebih dari yang pantas mereka terima.

Sedangkan, A Ra yang diperankan Lee Se Hee adalah rekan Jung, seorang jaksa kompeten yang selalu menilai masalah secara objektif dan menanganinya dengan penyelesaian yang bersih. Selain itu, di Kantor Distrik Pusat ada pula jaksa elit Do Hwan yang diperankan Ha Joon. Dirinya percaya uang dan kekuasaan adalah segalanya. Dia adalah pria yang bersedia melakukan apa pun untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Di dunia yang penuh dengan kekayaan dan kejahatan, kisah para jaksa ini terungkap.

3. 100 Days My Prince (2018)

Dilansir dari My Drama List, drama ini bercerita tentang tokoh bernama Lee Yul, Putra Mahkota Joseon yang diperankan Do Kyungsoo. Dirinya merupakan seorang perfeksionis yang mengabaikan sebagian besar bangsawan istana kerajaan. Sikapnya yang dingin dan menuntut menutupi kesepian yang mengakar. Dia mengesahkan undang-undang yang menyatakan bahwa warga negara Korea yang cukup umur untuk menikah harus menikah sebelum usia 28 tahun.

Sedangkan, tokoh Hong Shim yang diperankan Nam Ji Hyun adalah wanita yang kuat dan cerdas yang menghidupi dirinya sendiri dan ayahnya. Setelah percobaan pembunuhan, Putra Mahkota Lee Yul terluka parah dan mendapati dirinya berada di bawah perawatan rumah tangga Hong. Dia mengalami amnesia sementara, dan sekarang tidak menyadari identitasnya, dia bebas mengembara sesuka hati sebagai orang biasa.

Namun, karena undang-undang yang dia sendiri lewati, Hong Shim, yang kini menjadi wanita tertua yang belum menikah di desanya, harus menikah atau menghadapi hukuman dari pejabat. Lee Yul melamar Hong Shim agar mereka menikah.

4. Positive Physique (2016)

Dilansir dari Soompi, Positive Physique merupakan drakor yang bercerita tentang Kim Hwan Dong yang diperankan Do Kyungsoo, mahasiswa jurusan film yang sedang mempersiapkan proyek kelulusannya sebagai sutradara. Naskahnya memenangkan hadiah utama, tetapi ia menghadapi kesulitan demi kesulitan saat mencoba menyelesaikan filmnya. Dia meminta mantan pacarnya Hye Jung yang diperankan oleh Chae Seo Jin untuk memainkan peran utama dalam produksinya, yang terkejut dengan permintaannya yang berani.

