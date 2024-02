Akting BoA di Marry My Husband Dikritik Tak Natural hingga Sebabkan Rating Turun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Solois BoA, berperan sebagai Oh Yura dalam drama Marry My Husband, yang juga dibintangi Park Min Young dan Na In Woo. Namun penampilannya sebagai mantan tunangan Yoo Ji Hyuk, yang diperankan Na In Woo, menuai kritik pedas dari warganet.

Beberapa di antaranya mengomentari kemampuan akting penyanyi naungan SM Entertainment itu kaku dan kurang memuaskan. “Tidak bisa berbohong, saya mulai melewatkan adegannya setelah menonton beberapa adegan pertama. Masih merupakan pertunjukan yang bagus sejauh ini,” tulis salah seorang warganet di platform media sosial X.

Sepanjang kariernya, BoA telah beberapa kali terjun ke dunia akting. Dia juga pernah membintangi film Hollywood bertajuk Make Your Move sebagai lawan main Derek Hough. Di tahun 2024, dia kembali berakting dengan membintangi drama Marry My Husband yang sudah tayang sejak awal bulan Januari tahun ini.

Kritik penampilan tak natural

Selain kritik karena aktingnya, warganet juga menyoroti wajah penyanyi kelahiran 5 November 1986 itu. Mereka menilai visualnya terlihat berbeda dengan penampilannya saat mempromosikan single Got The Beat.

Netizen melihat perubahan pada bibirnya yang dinilai tidak natural. Ekspresinya ketika berakting juga dinilai kurang mendalami karakter. Bahkan ada yang berspekulasi kalau BoA melakukan botox berlebihan sehingga bagian filtrum bibirnya terlihat kaku.

“Bahkan ekspresi wajahnya di tangkapan layar ini terlihat dipaksakan. Kadang-kadang saya bertanya-tanya apakah Korea membuat idola mengikuti audisi untuk peran atau hanya memberikannya kepada mereka karena mereka cantik. Beberapa idola sangat buruk dalam berakting dan BoA adalah salah satunya haha,” tulis salah seorang warganet.

“Saya tidak mengenalnya tetapi apakah dia telah melakukan sesuatu pada wajahnya? Alih-alih tenggelam dalam cerita, seluruh fokusku adalah pada wajahnya yang kaku, itu bahkan bukan akting yang buruk karena dia terlihat seperti hanya membaca naskahnya,” tulis seorang lainnya.

Rating turun

Dalam unggahan Tracing tvN Marry My Husband’s Ratings terlihat bahwa rating Marry My Husband pada 7 Februari berhasil menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Drama yang diangkat dari webtoon itu mendapat rating 5,2 pada episode pertama dan berhasil mencapai 11,7 setelah episode ke-11 tayang.

Tapi, ratingnya menurun menjadi 10,5 setelah episode ke-12 disiarkan. Episode di mana karakter yang diperankan BoA, muncul dalam cerita. Warganet pun menuduh performa akting BoA yang menyebabkan rating menurun.

Namun, tidak sedikit pula komentar bernada positif yang memuji kemampuan akting BoA. Ketidaksukaan mereka justru menunjukkan penyanyi itu berhasil memerankan karakternya

"Dia melakukannya dengan sangat baik, jika kamu membenci karakter dan menganggap "dia wanita yang menyebalkan", itu karena dia melakukan pekerjaannya dengan baik," komentar warganet.

HANIN MARWAH NURKHOIRANI

