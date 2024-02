Raih Penghargaan MusiCares, Jon Bon Jovi Beri Penghormatan untuk Bruce Springsteen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi rock Jon Bon Jovi mendapat penghargaan Person of the Year dari MusiCares. Dia menerima penghargaan dari organsiasi filantropi Recording Academy, dalam acara dan konser di Los Angeles Convention Center, Jumat, 2 Februari 2024.

Pemain gitar dan vokalis band rock Bon Jovi itu menerima penghargaan atas usahanya dalam mendirikan Jon Bon Jovi Soul Foundation. Yayasan tersebut untuk mengurangi kelaparan dan tunawisma.

Penghormatan untuk Bruce Springsteen

Saat menerima penghargaan di atas panggung, pria 61 tahun itu memberikan penghormatan emosional kepada temannya, Bruce Springsteen. Dia berterima kasih sahabatnya itu menghadiri acara spesialnya, di tengah masa berduka.

Ibu Bruce, Adele Springsteen meninggal dunia dalam usia 98 tahun, pada tanggal 31 Januari 2024. Selama satu dekade lebih, Adele berjuang menghadapi Alzheimer.

Bon Jovi mengatakan saat mengetahui kabar duka itu, Bruce sudah berada di pesawat menuju Los Angeles. "Saya pasti akan mengerti jika dia mengatakan bahwa dia tidak bisa hadir, tetapi dia ingin berada di sini malam ini untuk menghadiri MusiCares. Dia ingin berada di sini malam ini untukku, dan aku selamanya berterima kasih padamu," katanya.

Selain untuk Bruce, Dia memberikan penghormatan kepada legenda Paul McCartney. Anggota the Beatles itu juga pernah menerima penghargaan Person of the year MusicCares sebelumnya. Setelah itu dia berterima kasih kepada banyak pihak yang telah mendukung kehidupan filantropisnya.

“Segala sesuatu yang telah saya capai, dengan atau tanpa band, atau dalam kehidupan filantropis saya, mendapat dukungan dari keluarga saya, teman-teman saya, rekan band, kolaborator, dan sepasukan orang yang bersedia, yang telah siap untuk mengambil keputusan saya, mimpiku dan mewujudkannya,” ujarnya.

Di acara itu, Bon Jovi juga duet bersama Bruce Springsteen, menampilkan Who Says You Can't Go Home. Dia juga mereka yang telah tampil selama acara tersebuttermasuk Melissa Ethridge, Jelly Roll, Lainey Wilson, Pat Monahan, Shania Twain dan Goo Goo Dolls

Alasan Bon Jovi sebagai MusiCares Person of Year

Bon Jovi diumumkan menerima MusiCares Person of Year 2024 pada bulan Oktober 2023. Direktur Eksekutif MusiCares Laura Segura mengatakan ayah empat anak itu telah memberikan kontribusi luar biasa terhadap rock and roll. Tidak hanya meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di industri musik, tapi juga di hati banyak penggemar di seluruh dunia.

"Selain itu, komitmen jangka panjangnya untuk melayani individu yang rawan pangan dan tidak mempunyai tempat tinggal menginspirasi kita semua. Kami menantikan untuk merayakannya dan berbagai cara yang telah dia lakukan untuk membuat perbedaan di dunia ini," katanya dalam sebuah pernyataan.

PEOPLE

