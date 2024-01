Ingatkan Netizen agar Tidak Golput, Enzy Storia: Hak Suara Kita Penting

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presenter, Enzy Storia mengingatkan para pengikutnya di Twitter (X) agar tidak golput pada Pemilu 2024. Melalui beberapa cuitannya, aktris yang juga dikenal sebagai host variety show itu menyinggung soal pentingnya mencari tahu siapa calon presiden yang pantas memimpin Tanah Air.

"Jangan golput ya. At least kita pilih yang kata hati lebih baik. Karena kan kita rakyat ya tidak ada kepentingan apapun jadi coba lebih pintar untuk mencari tahu dari segala lini," tulis Enzy pada Selasa, 30 Januari 2024.

Enzy Storia Singgung Pemimpin yang Prorakyat dan Minim Kepentingan

Enzy Storia berharap masyarakat Indonesia bisa memilih dengan bijak serta menyadarkan pengikutnya supaya tidak memilih pemimpin secara asal, "Berdoa banget semoga orang Indonesia bisa lebih bijak dan pintar dalam memilih pemimpin negara. Apapun itu hasilnya plis sadar dan cari tahu deh jangan asal ikut ikutan aja."

Cuitan itu langsung dibanjiri oleh netizen. Enzy membalas beberapa cuitan netizen yang setuju dengannya. Sebab bagi selebritas itu, ia setuju bahwa publik harusnya bisa lebih bijak dalam memilih dengan tidak terbuai oleh gimmick politik atau branding di media sosial yang belakangan ini viral. "Kita bukan buzzer dan hak kita untuk memilih secara private jadi gunakan hak pilih semaksimal mungkin," tulisnya menanggapi komentar seputar perbedaan pilihan capres.

Sebelum mengingatkan publik agar tidak golput dalam kontestasi politik kali ini, Enzy membuka polling untuk mengetahui ke mana arah dukungan followers-nya dalam memilih calon presiden. Saat ada yang masih bingung, begini balasan Enzy, "Coba cari cari referensi dengan melihat rekam jejak ketiga paslon plus and minusnya. At least kita berkontribusi untuk negara ini."

Artis yang pernah melenggang di Paris Fashion Week tersebut tak luput menyinggung pimpinan yang sekiranya bisa jadi presiden yang pantas bagi bangsa. "Paham kok yang namanya berpolitik pasti ada kepentingan di dalamnya. Tapi ada kok pasti yang lebih minor kepentingan dan pro rakyat," tulisnya.

Enzy Storia: Sepenting Itu untuk Gunakan Hak Pilih

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Istri Molen Kasetra, diplomat muda Indonesia itu juga memahami adanya perbedaan pilihan pada Pillpres 2024. Namun di samping itu, ia tetap ingatkan netizen pentingnya memilih pemimpin yang lebih bisa diterima dan nantinya akan memikirkan rakyat. "Bismillah ya teman-teman pemilu tahun ini penting banget loh, serius deh sepenting itu untuk gunakan hak pilihmu," cuit Enzy.

Enzy juga menegaskan bahwa dia menghargai pilihan teman-temannya yang berbeda sebab setiap paslon punya nilai plus dan minus tersendiri. "Saya sebagai public figure yang bukan buzzer hanya bisa membantu mengingatkan bahwa hak suara kita penting," tulis Enzy.

Enzy Storia Ingatkan Publik agar Tidak Menjelekkan Paslon

Meski berbeda pilihan, bagi Enzy yang terpenting adalah tidak menjelek-jelekkan paslon lain. Ia juga menyatakan bahwa sah-sah saja untuk memihak, tapi dengan alasan yang logis dan dapat diterima untuk kelangsungan Indonesia. "Kalian berhak untuk memihak tapi jangan ikut ikutan menjelekan paslon lain. Cukup pelajari dan yakinkan dalam hati. Biarkan hak suara kalian menjadi milik kalian pribadi," cuitnya.

Pilihan Editor: Enzy Storia Wisuda di Tengah Kesibukan Kerja: Tak Ada yang Tidak Mungkin