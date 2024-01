Lee Young Ae Bakal Mengulangi Perannya 20 Tahun Lalu Sebagai Dae Jang Geum

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Young Ae akan kembali memerankan karakter ikoniknya sebagai Dae Jang Geum. Karakter ikonik dalam drama Korea Jewel in the Palace yang tayang pada tahun 2003.

Kali ini, Lee Young Ae akan berperan sebagai Dae Jaeng Gaem dalam drama berjudul Uinyeo Dae Jang Geum atau Dae Jang Gaeum. Fantagio mengkonfirmasi hal tersebut dalam sebuah pernyataan pada Selasa 30 Januari 2024. Pemilihan Lee Young Ae sebagai aktris utama bahkan sudah dilakukan sejak bulan Juni.

“Drama sejarah blockbuster Uinyeo Dae Jang Geum (judul roman) bersiap untuk mulai syuting pada bulan Oktober. Dengan aktris utama Lee Young Ae yang dipilih tahun lalu di bulan Juni, kami baru-baru ini menyelesaikan penandatanganan kontrak dengan penulis naskah drama," kata rumah produksi tersebut.

Tentang Dae Jang Geum

Drama Uinyeo Dae Jang Geum akan menceritakan kisah hidup Dae Jang Geum saat ia menjadi uniyeo atau dokter wanita. Seperti drama Jewel in the Palace, yang tayang di MBC tahun 2003.

Menariknya, tahun ini berrepatan dengan 20 tahun drama tersebut dirilis. Proses syuting yang dimulai pada tahun ini tentu menjadi lebih bermakna. Drama Uniyeo Dae Jang Geum sedang dalam produksi dengan target tayang awal tahun depan.

Reaksi netizen Lee Young Ae sebagai Dae Jaeng Geum

Lee Young Ae memulai debut sebagai model pada tahun 1991. Sedangkan debut aktrisnya dimulai tahun 1993, dalam drama How's Your Husband. Setelah itu dia membintangi beberapa film seperti Joint Security Area dan One Fine Spring.

Tapi namanya semakin dikenal lewat drama Jewel in the Palace. Beberapa drama lainnya yang dibintanginya termasuk Saimdang, Light's Diary, Inspector Koo, dan yang terbaru Maestra: The Sing of Truth.

Menanggapi kembalinya Lee Young Ae sebagai Dae Jaeng Geum, netizen memberikan reaksi beragam di komunitas online Korea. Sebagian merasa penasaran dengan ceritanya.

"Apakah penulisnya masih sama? Menurutku itu yang terpenting," kata netizen.

"Apa maksudnya ini? Apakah mereka sedang menulis cerita baru?" tambah yang lainnya.

“Mengingat Lee Young Ae tampil apa adanya, apakah ini cerita selanjutnya?” kata yang lain.

Netizen nampaknya berharap besar dengan jalan cerita drama ini. “Naskahnya tampaknya penting, dan karena ini sangat sukses, perbandingannya akan sangat besar," tambah yang lainnya.

“Saya rasa saya pernah membaca bahwa itu adalah cerita tentang putrinya dan muridnya,” ujar yang lain.

SBS ENTERTAINMENT | SOOMPI | ALLKPOP

