Kim Tae Hee dan Park Hae Soo Akan Membintangi Serial Butterfly

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Tae Hee dan Park Hae Soo akan membintangi drama Korea berjudul Butterfly. Drama tersebut akan ditayangkan melalui layanan OTT, Amazon Prime Video. Selain Kim Tae Hee dan Park Hae Soo, Butterfly juga dibintangi dan diproduseri Daniel Dae Kim.

Serial Butterfly berdasarkan novel dengan judul yang sama. Novel tersebut ditulis oleh Amel dan Marguerite Bennet, serta diilustrasikan oleh Antonio Fuso dan Stefano Simeone.

Tanggapan agensi Kim Tae Hee dan Park Hae Soo

Agensi Kim Tae Hee sudah mengkonfirmasi keterlibatannya dalam serial tersebut. "Kim Tae Hee memutuskan untuk membintangi Butterfly," kata mereka..

Sementara agensi Park Hae Soo, dalam pernyataannya mengungkapkan tentang perannya. “Dia (Park Hae Soo) berencana untuk menambah pengaruh pada serial ini dengan membawakan dialog bahasa Inggris dalam Butterfly," kata agensi, pada Selasa, 30 Januari 2024.

Tentang serial Butterfly

Serial Butterfly terdiri dari enam episode. Ceritanya tentang David Jung, yang diperankan Daniel Dae Kim. David Jung seorang mantan agen intelijen Amerika Serikat yang misterius dan tinggal di Korea Selatan. Hidupnya hancur oleh pilihan yang dibuatnya dan terjebak di masa lalu. Di tengah polemik hidupnya, dia ternyata dikejak oleh Rebecca, agen muda sosiopat mematikan yang ditugaskan untuk membunuhnya.

Rebecca diperankan oleh Reina Hardesty. Sementara peran Park Hae Soo dan Kim Tae Hee belum diketahui. Selain mereka berdua, aktris cilik Nayoon Kim juga akan membintangi serial tersebut.

Profil singkat Kim Tae Hee dan Park Hae Soo

Kim Tae Hee memulai kariernya sebagai model. Istri Rain, itu membintangi beberapa drama Korea seperti Stairway to Heaven, Forbidden Love, Love Story In Harvard. Baru-baru dia membintangi drama Lies Hidden In My Garden, dengan Kim Sung Oh dan Lim Ji Yeon,

Sedangkan Park Hae Soo dikenal di dunia internasional lewat perannya sebagai Sang Woo dalam serial Netflix, Squid Game. Dia bahkan mendapat nominasi Emmy untuk aktor pendukung terbaik dalam sebuah drama. Beberapa drama lain yang dibintanginya antara lain Prison Playbook, Chimera, Money Heist: Korea, dan Ruthless Operation.

VARIETY | SOOMPI

