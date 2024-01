Akrab dengan Istri Mantan Suaminya, Olla Ramlan Singgung Soal Pendewasaan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Artis, Olla Ramlan baru-baru ini kembali menunjukkan kedekatan dengan mantan suami, Alex Tian dan istri sang mantan, yakni Melina Tian. Walau pernikahannya dengan eks suami berakhir pada 2010 setelah berusaha mempertahankan rumah tangganya selama tujuh tahun, ia tetap berhubungan baik.

Bahkan, bagi presenter televisi itu, dia senang bisa berteman baik dengan perempuan yang telah menjadi penggantinya tersebut. Olla Ramlan membagikan potret kedekatannya dengan Alex Tian dan Melina Tian di unggahan Instagram terbarunya. "Wife, husband And X ... Life is too short to spend it at war with yourself. #olramdiary (Istri, suami, dan mantan. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan berperang melawan diri sendiri)," tulisnya pada Ahad, 28 Januari 2024.

Dalam foto terbaru itu, Olla Ramlan dan Melina Tian mengapit Alex dan ketiganya tampak akrab sambil tersenyum. Olla dan Melina juga terlihat mengenakan busana yang serasi, yakni atasan hitam lengan panjang dan celana jeans.

Alasan Olla Ramlan Berhubungan Baik dengan Mantan Suami

Memang diketahui, Olla dan Melina telah menjaga hubungan baik meski ia merupakan mantan istri Alex. Hal tersebut menjadi sorotan netizen di media sosial melihat harmonisnya hubungan mereka. Melihat kedekatan itu, sang artis mengaku banyak menerima pesan di Instagram. "Duh, DM banyak banget," tulisnya di Instagram Story.

Selebritas berusia 43 tahun ini pun menjelaskan alasannya tetap berhubungan baik dengan ayah dari anak sulungnya, Sean Mikael Alexander. Yang pertama, sebab dia bukan perempuan dengan tipe cemburuan. Kedua, Olla mengaku ikut senang bila mantan suami atau bahkan mantan pacar bisa berhubungan baik dengannya.

Ketiga dan yang selalu dia tekankan, hal tersebut merupakan pendewasaan baginya. "Apalagi kalau pasangan barunya bisa jadi teman dekat! (Ini pendewasaan di atas rata-rata sih aku bilang). Malah bukan jelek-jelekin atau compare to each other," tulis Olla Ramlan.

Sebab ia selalu berpandangan bahwa hidup ini terlalu singkat bila diwarnai dengan permusuhan. Makanya, hingga saat ini dia masih berhubungan baik dengan keluarga suami pertamanya.

Sebelumnya, Olla Ramlan dan Melina Tian kerap menunjukkan keharmonisan keluarga mereka. Tetap akrab, Melina pernah hadir di acara ulang tahun anak kedua Olla Ramlan dengan mantan suaminya, Aufar Hutapea. Tak hanya itu, hubungan Melina dengan Sean juga tampak baik. Dia sering menghabiskan waktu bersama anak sambungnya.

