Disebut Master Drama Rom-Com, Park Hyung Sik Tak Punya Rahasia Khusus

TEMPO.CO, Jakarta - Park Hyung Sik mengungkapkan pendapatnya mendapat julukan master drama komedi romantis. Drama terbaru yang dibintanginya, Doctor Slump juga bergenre komedi romantis dengan tema medis.

Dalam Doctor Slump, Park Hyung Sik berperan sebagai ahli bedah plastik bernama Yeo Jung Woo. Ketenarannya sebagai ahli bedah plastik tiba-tiba rusak setelah kecelakaan medis misterius.

Master komedi romantis

Doctor Slump membawa Park Hyung Sik kembali ke genre komedi romantis setelah Strong Woman Do Bong Soon tahun 2017. Sampai saat ini dia masih menyandang gelar salah satu aktor yang piawai berperan dalam genre komedi romantis.

Tak heran jika banyak yang penasaran bagaimana dia bisa mempertahankan gelarnya itu. Menanggapi hal itu, aktor 32 tahun itu justru kebingungan. "Sebenarnya, saya tidak tahu apakah ada yang namanya rahasia," ujarnya.

Menurut aktor Happines itu, gelar master komedi romantis karena dia menikmati berkolaborasi atau berakting dengan orang lain. "Bahkan saat bekerja bersama di lokasi syuting, saya terkadang memikirkan kalimat-kalimat menyenangkan untuk ditambahkan agar lebih menarik .Jika lawan main saya menerimanya dengan baik, maka adegan menjadi lebih hidup," ujarnya.

Hal ini didukung oleh lawan mainnya Park Shin Hye. Dia mengakui akting Park Hyung Sik sangat bagus. Bahkan sutradara sering kali tidak menghentikannya dan kamera terus merekam adegan yang bagus.

Reuni dengan Park Shin Hye

Park Hyung Sik mengungkapkan bahwa berkat sinergi yang baik dengan lawan mainnya, ia mendapatkan kepercayaan diri. Seperti dalam drama terbarunya ini, dia akan kembali beradu akting dengan Park Shin Hye. Ini mengingatkan chemistry mereka dalam the The Heirs 11 tahun yang lalu.

Park Shin Hye berperan sebagai Nam Ha Neul, dokter anestesi yang berjuang mengalami sindrom kelelahan. Nam Ha Neul dan Yeo Jung Woo sudah mengenal sejak masa sekolah. Namun keduanya adalah rival yang bersaing mengejar nilai terbaik. Setelah 14 tahun berpisah, keduanya bertemu dalam kondisi tak terduga.

Doctor Slump dipimpin oleh sutradara Oh Hyun Jong dari Find Me in Your Memory dan Weightlifting Fairy Kim Bok Joo, serta ditulis oleh penulis naskah Baek Sun Woo dari What’s Wrong With Secretary Kim. Drama ini tayang perdana pada 27 Januari ini di JTBC dan Netflix.

KDRAMA STAR

