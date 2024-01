Ivan Gunawan Pamit Tinggalkan Indonesia, Bikin Fashion Show Sebelum Pergi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Desainer dan presenter, Ivan Gunawan kembali menghebohkan publik usai mendadak mengumumkan perpisahan lewat video di TikToknya pada Senin, 22 Januari 2024. Desainer itu mengatakan akan meninggalkan Indonesia. "Enggak sabar deh minggu depan aku udah enggak di Indonesia lagi. Aku akan meninggalkan Indonesia," ujar Ivan Gunawan dikutip dari konten TikTok pribadinya.

Dia mengimbau penggemar bahwa meski tak tinggal di Indonesia, mereka bisa melihatnya lewat media sosial, "Jadi buat kalian, jangan kangen sama aku ya. Kalian tetap masih bisa lihat aku di TikTok, Instagram. Aku bakal pergi tinggalin Indonesia untuk sementara waktu."

Pada kesempatan itu, selebritas yang dijuluki sebagai Super Mega Bintang tersebut turut menyampaikan permintaan maafnya untuk netizen. "Buat teman-teman yang mungkin nonton video ini, aku juga mau minta maaf kalau selama ini aku punya salah. Buat netizen-netizen mungkin akibat perbuatan aku yang membuat kalian bete tapi yang jelas aku akan meninggalkan Indonesia, minggu depan. See you soon," ucapnya sambil melambaikan tangan tanda perpisahan.

Sebelum Pergi, Ivan Gunawan Buat Fashion Show

Hingga kini, Ivan Gunawan belum menyebutkan ke negara mana dia akan pindah. Namun sebelum meninggalkan Tanah Air, desainer yang kerap disapa Igun ini menggelar fashion show terakhirnya. "Pagelaran terakhir sebelum tinggalkan Indonesia," tulis Ivan Gunawan dalam keterangan video yang diunggah pada Selasa, 23 Januari 2024.

Belakangan ini media sosialnya pun dipenuhi dengan kesibukan Igun yang tengah mempersiapkan show untuk brand fashion miliknya, Hijab Mandjha Ivan Gunawan. Yang terbaru, selebritas kenamaan itu mengunggah momen rehearsal atau gladi bersih jelang show koleksi busana Madjha.

Artis berusia 42 tahun ini mengakui kecintaannya pada dunia mode lebih besar dibanding pekerjaannya sebagai sosok selebritas atau presenter televisi, "Panggung fashion show, panggung aku sebenarnya," tulis sang fashion designer.

Ivan Gunawan Pamit Menyusul Teguran dari KPI

Sebelumnya, sempat viral soal Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menjatuhkan sanksi adminisratif berupa teguran tertulis pertama untuk program siaran Brownis atau Obrolan Manis di Trans TV. Variety show televisi yang menghadirkan Ivan Gunawan alias Igun sebagai pembawa acara itu diduga menampilkan adegan yang mengarah pada penormalan laki-laki bergaya perempuan dan dipertontonkan kepada publik.

Usai mendapat teguran karena gaya busananya yang dinilai seperti perempuan, Ivan Gunawan sempat memberikan pembelaannya. Melalui tiga unggahan di Instagram pribadinya pada 4 Januari 2024, Ivan Gunawan panjang lebar menjelaskan gaya busananya yang dipermasalahkan. Namun usai kontroversi itu, ia akhirnya memilih mundur dari program Brownis. Kabar tersebut diumumkan lewat Instagram pribadinya pada Senin, 8 Januari 2024.

Keputusannya untuk berhenti menjadi presenter di acara itu setelah enam tahun sudah bulat karena dia juga merasa salah panggung dengan budaya Indonesia yang dinilainya tak paham fashion, "6 tahun, thank you Brownis. Thank you for being such an important part for my journey. I love you all," tulis pemilih Yayasan Mega Bintang itu di unggahan perpisahannya.

