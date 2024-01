Park Min Young Turunkan Berat Badan, 2 Aktor Ini Justru Harus Tampil Lebih Berisi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa aktor dan aktris melakukan perubahan bentuk tubuh untuk pekerjaannya. Ada yang menurunkan berat badan atau sebaliknya. Hal ini dialami Park Min Young, Jang Dong Yoon dan Park Ji Hun.

Park Min Young menurunkan berat badannya hingga 37 kilogram untuk drama Marry My Husband. Dalam drama yang sedang tayang itu, dia berperan sebagai Kang Ji Won. Seorang wanita yang menderita kanker dan dikhianati suaminya. Suatu saat dia kembali ke masa lalu dan berusaha mengubah nasibnya.

Park Min Young mengungkapkan caranya menurunkan berat badan tidak sehat. Dia juga tidak merekomendasikan siapa pun untuk mengikutinya. "Saya bertahan hanya dengan meminum minuman elektrolit saat syuting. Untungnya, kru produksi dan sutradaranya perhatian, jadi aku bisa merekam adegan itu terlebih dahulu," katanya saat jumpa pers awal tahun lalu.

Jang Dong Yoon menaikkan berat badan 14 kilogram

Lain ceritanya dengan Jang Dong Yoon yang membintangi drama Like Flowers in the Sand. Drama bergenre komedi romantis ini menceritakan tentang seorang pegulat bernama Kim Baek Doo. Pertemuannya dengan teman kecilnya, Oh Yoo Kyung mengubah perjalanan kariernya.

Dalam drama tersebut, Jang Dong Yoon berperan sebagai Kim Baek Doo, seorang pegulat tingkat Taebaek. Jika biasanya dia menjaga berat badannya, kali ini dia menaikkan bobotnya sekitar 14 kilogram.

Dia mengatakan ketika menerima naskahnya, ada persamaan usia dan tinggi dengan Kim Baek Doo. Dia kemudian berpikir untuk menaikkan berat badannya. Tidak sulit untuk menaikkan berat badan.

"Karena saya harus menambah berat badan dalam waktu yang terbatas, saya makan banyak makanan lezat. Setelah drama berakhir, saya menurunkan berat badan melalui puasa intermiten," katanya.

Berat badan Park Ji Hyun naik 7 kilogram

Aktris lainnya yang menaikkan berat badan adalah Park Ji Hyun. Dia membintangi drama baru Flex x Cop, yang akan tayang Jumat, 26 Januari 2024. Dalam drama itu dia berperan sebagai Lee Kang Hyeon, ahli investigasi yang paling suka menyelidiki dan pemimpin tim di Kantor Polisi Gangha.

Demi perannya sebagai detektif tangguh, Park Ji Hyun bertambah sekitar 7 kilogram. “Saya rasa wajah saya tidak segemuk yang saya kira. Tetapi dibandingkan dengan potongan gambar dari pemotretan pertama, berat badan saya bertambah banyak," ujarnya.

