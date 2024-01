Anies Bubble Rilis Situs Web Have Anies Day, Desain yang Kreatif dan Mewakili Generasi Muda

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Akun pendukung Anies Baswedan bergaya kekinian bak idola K-Pop alias Kpopfication, Anies Bubble, menghadirkan gebrakan baru. Mereka merilis situs web khusus Anies Baswedan dengan nama Have Anies Day. Kabar terbaru itu diumumkan kepada Humanies, atau fandom tidak resmi pendukung calon presiden nomor urut 1 lewat cuitan di Twitter/X @aniesbubble dan @olpproject.

"HUMANIES HaveAniesDayWebsite Release http://haveaniesday.com," tulis admin dengan pengikut lebih dari 158 ribu orang tersebut pada hari ini, Selasa, 23 Januari 2024. Kabar serupa juga dibagikan oleh akun Olppaemi Project yang bekerja sama dengan Anies Bubble belakangan ini dalam memberikan dukungan berupa videotron dan foodtruck. "Website Release Have Anies Day http://haveaiesday.com. Find surprises in every object #HaveAniesDay #PahitManiesAlwaysWithAnies #ANIES #," tulis admin @olpproject.

Situs Have Anies Day Tampilkan Desain Kekinian

Pengumuman itu disambut antusias dari netizen di media sosial, khsusunya para pengguna X. Mereka langsung menyerbu situs web untuk mengenal lebih dekat siapa sosok Anies Baswedan. Anies Bubble membuat situs web tersebut dengan desain ilustrasi yang kekinian.

Situsnya menampilkan satu foto poster ruangan khusus dengan banyak objek. Objek-objek tersebut bila diklik akan membuka informasi khusus seputar Anies Baswedan. Ada foto Anies Schedule yang memuat informasi jadwal kampanye Desak Anies, maupun kampanye akbar dan jadwal debat, rak buku lengkap dengan jajaran koleksi yang di dalamnya menampilkan buku rekomendasi Anies, kucing-kucing milik Anies lengkap dengan namanya, serta tak ketinggalan beberapa gagasan yang diusung oleh Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres kali ini.

Visi misi AMIN pun digambarkan dengan kreatif melalui ilustrasi yang sesuai dengan temanya. Mulai dari gambar tanaman yang memberikan informasi seputar program 3P Sejahtera, yakni Petani, Peternak, dan Pekebun, objek lampu yang merepresentasikan program listrik dan air, pentingnya pendidikan yang tergambar dalam objek tas sekolah, mainan kereta dengan relnya yang jadi simbol visi misi pembangunan secara merata, kartu-kartu yang menegaskan pentingnya hukum bagi masyarakat miskin, kanton belanja berisi produk yang menyebutkan kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, hingga objek yang jadi simbol pemberantasan korupsi.

Yang menarik, ada pula sosok di balik situs web tersebut yang digambarkan dengan ilustrasi unik dari tim kreatif Anies Bubble. Mereka juga membuka donasi bagi publik yang ingin menyumbang agar ke depannya desain-desain yang ditampilkan totalitas sekaligus sebagai apresiasi untuk jerih payah dari pekerjaan kreatif tersebut. Mereka juga menyatakan disclaimer bahwa situs itu tidak terafiliasi dengan tim kampanye AMIN.

Reaksi Netizen: Desain Kreatif yang Merepresentasikan Generasi Muda

Ribuan reaksi dari para Humanies memenuhi kolom komentar unggahan pengumuman situs web buatan Anies Bubble. Banyak yang mengatakan bahwa desainnya yang kreatif dan kekinian itu merupakan representasi generasi muda yang totalitas dalam menuangkan ide-ide cemerlang.

"Excited banget pencet satu-satu gambarnyaa lucu banget parah, ini baru mewakili generasi muda yg kreatif tanpa batass," cuit netizen @mbak****.

"Oi @aniesbubble, kalian kenapa kreatif banget sihhh? website http://haveaniesday.com kreatif banget," tulis @dayat***.

"Keren banget sumpah. Setiap detail bisa diklik dan langsung dibeberkan penjelasannya. Tampilannya pun luchuw. Gokil!! Ikut senang bisa nikmatin hasil karya manusia-manusia cerdas seperti capresnya," tulis @wje**.

