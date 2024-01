Mengenal Julia Barretto, Bersama Nicholas Saputra Aktris Filipina Ini Membintangi Serial Viu Secret Ingredient

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Nicholas Saputra akan membintangi serial original Viu Filipina berjudul Secret Ingredient. Nicholas akan berakting bersama aktris asal Filipina Julia Barretto dan aktor Korea Selatan Lee Sang Heon.

Secret Ingredient mengisahkan pria elite asal Korea Selatan yang bernama Hajoon (Lee Sang Heon). Dia mencari cintanya yang hilang bernama Maya (Julia Barretto). Di serial ini, Nicholas Saputra diketahui berperan sebagai juru masak atau chef. Serial ini akan tayang pada April 2024.

Mengenal Julia Barretto

Julia Barretto aktris dan model asal Filipina yang telah membintangi film dan serial. Dikutip dari My Drama List, Julia Barretto lahir di Marikina, pada 10 Maret 1997. Ia anak dari aktor Dennis Padilla dan aktris terkenal Marjorie Barretto. Ia juga cucu dari aktor terkenal Miguel Barretto.

Julia Barretto pernah belajar di Miriam College di Quezon dan lulus SMA di St. Paul College di Pasig pada Maret 2015. Pada 2020, Barretto meninggalkan Star Magic untuk menandatangani kontrak dengan Viva Artist Agency. Julia Barretto memulai kariernya semasih muda telah membintangi berbagai film dan drama televisi.

Salah satu peran paling terkenal Julia Barretto dalam serial televisi Mirabella pada 2014, di mana ia memerankan karakter bernama Mirabella. Peran ini membuatnya mendapatkan banyak pujian karena kemampuan aktingnya yang menakjubkan dan memperkuat posisinya sebagai salah satu aktris muda menjanjikan di industri hiburan Filipina.

Dikutip dari situs web The Movie Database, Julia Barretto juga tampil dalam berbagai film seperti Vince & Kath & James (2016), Love You to the Stars and Back (2017), dan Between Maybes (2019), Block Z (2020), Expensive Candy (2022).

Julia Barretto juga dikenal sebagai model yang cukup ternama. Ia sering tampil dalam berbagai majalah mode atau fashion ternama. Ia juga pernah menjadi duta merek untuk beberapa produk.

