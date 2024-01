Pesan Song Kang dan Kim Yoo Jung Setelah My Demon Tamat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama My Demon telah menayangkan episode terakhirnya pada Sabtu malam, 20 Januari 2024. Pemeran utamanya, Song Kang dan Kim Yoo Jung mengungkapkan pesan dan kesan mereka selama terlibat dalam drama tersebut.

"My Demon sudah berakhir. Seperti biasa dengan semua karyaku, saya juga syuting My Demon dengan kenangan indah, dan saya selalu bersyukur atas cinta yang begitu banyak yang kuterima, dan saya juga bekerja dengan My Demon," kata Song Kang melalui agensinya, Namoo Actors pada Minggu, 21 Januari 2024.

Song Kang Harap My Demon Disukai untuk Waktu yang Lama

Song Kang berperan sebagai Jung Gu Won yang merupakan iblis. Selama 200 tahun, ia terlibat dalam kesepakatan berbahaya namun manis dengan menggunakan jiwa manusia sebagai jaminan. Cerita berubah menjadi romantis ketika Gu Won jatuh cinta dengan manusia bernama Do Do Hee (Kim Yoo Jung).

"Saya merasa senang dan bersyukur bisa membangun banyak kenangan dalam kurun waktu yang cukup lama sekitar 7 bulan. Kami akan menghargai cinta, dukungan, dan minat yang diberikan pemirsa dan penggemar kepada kami. Saya harap kalian semua mengingat dan menyukai My Demon untuk waktu yang lama. Terima kasih,” kata Song Kang yang akan segera wajib militer.

Song Kang dan Kim Yoo Jung bermain dalam drama Korea My Demon. Foto: Instagram/@sbsdrama.official

Kim Yoo Jung: Terima Kasih Selalu Ada saat Do Do Hee Kesepian

Kim Yoo Jung mengaku saat pertama kali mendapat tawaran untuk bermain My Demon, dia berharap dapat menunjukkan sisi lain dari dirinya. "Sama seperti Do Hee dan Gu Won tumbuh dan berkembang satu sama lain, saya pikir saya bisa tumbuh dan berkembang banyak saat terlihat dalam My Demon," kata Kim Yoo Jung.

Kim Yoo Jung memerankan karakter Do Do Hee, CEO penggila kerja yang memiliki perusahaan hidangan penutup sukses. Kim Yoo Jung bertransformasi transformasi dari pengusaha yang membentengi hatinya hingga menjadi perempuan kasmaran.

“Saya bersenang-senang saat syuting di lokasi syuting, berdiskusi banyak dengan sutradara dan aktor untuk adegan yang menarik dan mendapatkan ide," kata Kim Yoo Jung. “Saya berharap pemirsa yang menonton My Demon bersenang-senang saat menonton drama tersebut, dan saya dengan tulus berterima kasih kepada semua orang yang berada di sisi Do Hee ketika dia kesepian."

My Demon yang terdiri dari 16 episode itu berakhir dengan rata-rata rating nasional sebesar 3,5 persen.

