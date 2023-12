7 Fakta Menarik Song Kang Pemeran Utama My Demon, Cintanya Pernah Ditolak

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Song Kang menjadi pemeran utama dalam drama Korea atau drakor komedi romantis fantasi My Demon bersama Kim Yoo Jung. Drama ini mengisahkan tentang pewaris chaebol seperti iblis Do Do Hee (Kim Yoo Jung) dan iblis Jung Gu Won (Song Kang). Do Hee tidak memercayai siapa pun sampai akhirnya jatuh cinta kepada iblis. Ia pun membuat pernikahan kontrak dengan Gu Won. Namun, pernikahan tersebut membuat mereka kehilangan kekuatannya.

Song Kang pun berhasil memerankan sosok sebagai iblis yang menawan. Di balik kemampuan aktingnya sebagai iblis dalam My Demon setelah sukses berperan di drakor Sweet Home, ia juga memiliki beragam fakta menarik. Berikut adalah fakta menarik dari Song Kang, antara lain:

1. Impian Masa Kecil Menjadi Arsitektur

Berdasarkan Soompi, Song Kang memiliki mimpi saat masih kecil sebagai arsitektur atau desainer furnitur. Namun, menurutnya, profesi tersebut tidak mudah karena harus melihat, membuat, dan menyelesaikan gambar dengan sempurna. Ia tidak mengetahui harus mulai dari mana, jika impian masa kecilnya tercapai.

2, Memperdalam Bakat Akting dengan Membaca Buku

Song Kang mengungkapkan, untuk menebus kurang pengalaman aktingnya, ia memperdalam bakat dengan membaca buku. Ia lebih menyukai membaca buku daripada menonton film atau drama. Sebab, dengan membaca buku, ia dapat mengekspresikan dirinya. Bahkan, hanya dalam satu kalimat di buku, ia bisa menjadi lebih ekspresif dengan imajinasinya.

3. Suka Membaca Novel Misteri

Selain untuk memperdalam kemampuan akting, Song Kang juga suka membaca buku berupa novel misteri ketika waktu luang. Saat pertama kali mulai hidup sendiri di Seoul, ia akan membiarkan televisi menyala ketika tidur lantaran membenci kesepian dan kekosongan. Namun, kebiasaan tersebut membuatnya selalu bangun pada pagi hari dengan sakit kepala. Akibatnya, ia memilih membaca sebelum tidur yang berhasil membuatnya merasa lebih ringan dan bahagia keesokan hari.

4. Ingin Menjadi Aktor Jung Kyung Ho di Masa Depan

Mengacu cosmo.ph, Song Kang bekerja sama dengan Jung Kyung Ho dalam When The Devil Calls Your Name. Saat tampil dalam serial yang sama, ia memiliki keinginan menjadi Jung Kyung Ho di masa depan. Sebab, Kyung Ho tampak sangat santai ketika berakting. Kyung Ho juga sangat terampil dalam berakting. Bahkan, ketika sedang istirahat syuting, Kyung Ho tetap memegang naskah di tangannya untuk mempelajari adegan selanjutnya.

5. Mudah Bosan

Song Kang memiliki kepribadian yang mudah bosan dengan berbagai hal. Namun, sifat bosannya ini memiliki manfaat dalam karier akting. Ia lebih suka menyelesaikan satu produksi dan bertemu karakter lain dengan kepribadian yang berbeda. Ia juga mengungkapkan bahwa hidup hanya sekali sehingga ingin melakukan semua hal, termasuk kegiatan yang tidak disukai.

6. Pernah Ditolak Perempuan

Ternyata, Song Kang juga pernah ditolak oleh perempuan. Suatu hari, ia tidak tahan menyembunyikan perasaannya. Ia pun meminum banyak alkohol dan mengaku pada seorang perempuan terkait rasa cintanya. Namun, pengakuan itu terbuang sia-sia karena perempuan tersebut menolaknya.

7. Ingin Mengambil Peran Penjahat Usai Wamil

Song Kang mengumumkan dirinya akan mengikuti wajib militer (wamil). Lalu, setelah wamil, ia ingin mendapatkan peran penjahat yang sederhana. Selain itu, ia juga tertarik memerankan seorang tentara.

RACHEL FARAHDIBA R | INTAN SETIAWANTY

