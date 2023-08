Sepak Terjang Voice of Baceprot, Trio Band Metal Asal Garut yang Mendunia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Voice of Baceprot (VOB) adalah trio metal wanita muda Indonesia berhijab yang baru-baru ini ini terpilih menjadi model sampul majalah NME edisi terbaru.

Dikutip dari NME, Voice of Baceprot sedang menggelar konser di Amerika Serikat untuk pertama kalinya dengan tur bertajuk "Retas American Tour 2023".

Trio metal wanita muda Indonesia berhijab asal Garut ini akan akan manggung di 11 kota di Amerika Serikat yaitu Los Angeles, Las Vegas, Pasadena, Chicago, Detroit, Pittsburgh, Boston, New York City, Washington DC, Oakland, dan San Diego.

VOB beranggotakan Marsya sebagai vokalis dan gitar, Widi sebagai bass dan Sitti sebagai pemain drum. Berikut adalah sepak terjang serta profil singkat anggota VOB:

Voice Of Baceprot dibentuk pada tahun 2014. Mereka bertemu di sekolah di MTs Al-Baqiyatussolihat Singajaya, Garut, Jawa Barat yang saat itu sama-sama mengikuti ekstrakurikuler teater. Pada saat itulah mereka dikenalkan dengan musik metal oleh pembimbing sekolah menengah mereka, yang biasa dipanggil Abah Erza.

Dilansir dari Louder sound, ketiganya mulai tertarik pada lirik yang unik dan indah dari System Of A Down, dan semangat "memberontak" dari band-band seperti Rage Against The Machine, Lamb Of God dan Red Hot Chili Peppers.

Voice of Baceprot sebagai sampul majalah NME. (Instagram/@nmemagazine)

Tak lama kemudian, mereka membentuk Voice Of Baceprot. Dalam bahasa Sunda, kata Baceprot berarti bising atau membuat keributan sendiri. Sejak saat itu mereka mulai mengcover lagu-lagu dari pemusik favorit mereka.

Dilansir dari Redbull, pada tahun 2017, VOB tampil di seluruh Indonesia dan di televisi nasional, bahkan juga tampil di The Guardian. Tahun berikutnya, mereka merilis single debut mereka yaitu School Revolution, sebuah lagu thrash-metal rumit yang memamerkan kehebatan teknis dan keterampilan menulis lagu mereka yang cekatan.

Single ini yang kemudian mengirim VOB menuju internasional, seiring dengan artikel muncul di New York Times dan di outlet media termasuk BBC, jaringan radio publik AS NPR, dan penyiar DW milik Jerman.

Profil Anggota Voice Of Baceprot

1. Marsya VOB

Nama lengkap: Firdda Marsya Kurnia,

Tempat, tanggal lahir: Garut, 27 Juni 2000,

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Posisi: vokal dan gitar

Genre musik favorit: hip-hop,

2. Sitti VOB

Nama lengkap: Euis Siti Aisyah,

Tempat, tanggal lahir: Garut, 17 Agustus 2000,

Posisi: drum

Genre musik favorit: funk rock seperti band Red Hot Chili Peppers,

3. Widi VOB

Nama lengkap: Widi Rahmawati,

Tempat, tanggal lahir: Garut, 3 Desember 2000,

Posisi: bass

Genre musik favorit: heavy metal seperti Lamb of God dan System of a Down,

Pilihan editor: