Tampilkan Desain Berbeda, Videotron dari Humanies untuk Anies Baswedan Hadir di Medan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Proyek videotron dukungan dari tim fundraising Olppaemi Project yang bekerja sama dengan Anies Bubble kembali hadir di Medan, Sumatera Utara. Pemasangan videtron LED sebagai bentuk hadiah untuk calon presiden nomor urut 01 itu berlangsung pada Selasa, 16 Januari 2024.

Kreatif, Desain Videotron untuk Anies Dipuji Netizen

Yang menarik, videotron kali ini menampilkan desain yang berbeda dari dua video sebelumnya yang terpasang di Kota Bekasi dan Jakarta. "Check it out in front of Hermes Palace, Jalan Pemuda, Medan! Use #SpotAbahAnies if you spot it!" tulis akun Twitter/X @aniesbubble selaku media tentang Anies Baswedan yang belakangan ini viral karena di-hype bak idola K-Pop.

Hal tersebut makin membuktikan bahwa Kpopfication yang awalnya dibuat sebagai ajang seru-seruan itu kian serius. Sebab, iklan tersebut dinilai kreatif, bergaya kekinian, ramah lingkungan, hingga dapat menjangkau generasi muda, khususnya para penggemar K-Pop alias K-Popers yang ingin turut serta dalam pesta demokrasi kali ini.

Videtron terbaru dengan desain kekinian itu dibuka dengan "Road to Debut," yang benar-benar menggambarkan layaknya dukungan dari para penggemar untuk idola K-Pop mereka. Selain itu, grafik apik yang didominasi warna ungu serta kuning tersebut juga menampilkan jajaran prestasi Anies, "Anies Awards." Ada pula barcode dan situs web yang mengarahkan publik menuju situs Anies Baswedan untuk mengenalnya lebih dekat.

Antusiasme Humanies Bikin Proyek Videotron Anies

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah videotron kembali tayang di Medan saat sebelumnya sempat dihentikan di Jakarta dan Bekasi, Olppaemi Project pantang menyerah dan makin gencar menunjukkan dukungannya. Para pendukung Anies yang menyebut diri mereka sebagai Humanies itu pun mengaku antusias melihat kabar baik tersebut.

"Woww dah nyampe di Medan sajaa, agak semangat aku sikit lewat situ," tulis @fair***. "Semoga yang ini gak ditakedown lagi," tulis @shx***. Tak sedikit yang memuji hasil desain videtron kali ini, "Keren amat, desain-nya beda2! I'm proud of you @olpproject and Hoomanies!" tulis @lem***. "Keren banget semoga usaha membawa hasil," tulis @izo***. "Eh yg ini lucu bangettttt," tulis @jar***.

Sementara itu, inisiator dukungan dari para Humanies, Olppaemi Project, juga kembali mengumumkan bahwa mereka akan terus berusaha melakukan yang terbaik. Videotron akan dipasang di Surabaya dalam waktu dekat. "HUMANIES! No need to worry because we are stronger than ever! Terima kasih telah menunggu karena kami harus berkonsultasi dengan tim hukum kami, tapi #SpotAbahAnies bakal kembali! Pantengin Abah di kota pahlawan. Tebak nama jalan yuk! " tulis @olpproject pada Selasa malam, 16 Januari 2024.

Hingga artikel ini ditulis, rangkaian tagar yang dibuat khusus oleh Humanies dan Anies Bubble itu masih menduduki trending di Twitter. Mereka menggunakan tagar #PahitManiesAlwaysWithAnies untuk memberikan dukungan tersebut. Ramai pula "APOLOGIZE TO ANIES" dan "Anies Deserve Better" yang masih ramai dipakai oleh pendukung menyoal penurunan videotron dari kontrak yang telah ditetapkan.

Pilihan Editor: Videotron LED Anies di Jakarta dan Bekasi Diturunkan, Begini Respons Olppaemi Project