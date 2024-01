Mengenal Relawan Olppaemi Project, Inisiator Videotron Anies

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gaya kampanye dari pendukung calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan yang kreatif bikin heboh netizen. Dukungan tersebut berupa videotron Anies Baswedan dari Olppaemi Project dan bekerja sama dengan Anies Bubble, pendukung Anies bak idol K-Pop yang belakangan ini viral di media sosial. Videotron yang semula akan dipasang sepekan itu diturunkan meski baru sehari dipasang.

"Anies’s ads by @olpproject x @aniesbubble. Check it out in front of Grand Metropolitan Bekasi! Use #SpotAbahAnies if you spot it! #PahitManiesAlwaysWithAnies #ANIES # @aniesbaswedan," tulis Anies Bubble sambil membagikan suasana videotron tersebut. Selain itu, videotron juga hadir di Jakarta, tepatnya di Graha Mandiri, Jakarta.

Baca Juga: Tanda Tanya di Balik Hilangnya Videotron Anies Baswedan

Bukan tanpa alasan, videotron dengan LED yang terpantau hadir di Kota Bekasi dan DKI Jakarta pada Senin, 15 Januari 2024 itu viral karena bergaya ala idola K-Pop. Melalui akun Twitter @olpproject, nama pendukung Anies yang tidak terafiliasi dengan idola K-Pop maupun tim sukses Amin itu sukses menghadirkan videtron untuk Anies Baswedan.

Mewadahi dukungan itu, para relawan dari Olppaemi Project menyebut diri mereka sebagai "Humanies." Tempo telah melakukan wawancara secara daring dengan penggagas inisiatif Olppaemi Project, yang disebut Dyno. Dia merupakan Humanies dari kalangan generasi muda yang berusia 22 tahun dan berdomisili di Medan, Sumatra Utara.

Olppaemi Project untuk Anies Bermula dari Antusiasme Anies Bubble

Saat menceritakan awal mula dukungan sebagai relawan Anies, Dyno mengaku terinspirasi dari antusiasme publik kepada akun Anies Bubble. Setelah itu, dia akhirnya bekerja sama dengan sang admin.

Baca Juga: Fakta Terbaru Dua Pengancam Tembak Capres Anies Baswedan

"Awalnya aku melihat dukungan Anies Bubble yang masif, dan kemudian aku lihat ada tweet yang ngomongin bercandaan soal ngirimin foodtruck ala idol K-Pop ke Pak Anies. Terus aku mikir, kenapa enggak direalisasikan?" katanya ketika dihubungi Tempo pada Senin malam, 15 Januari 2024.

"Aku kemudian chat Kak Anies Bubble dari DM dan ternyata baru aku orang pertama yang mau inisiasi foodtruck! Jadinya aku yang memimpin proyek ini."

Olppaemi Project Sebagai Bentuk Hadiah untuk Anies Baswedan

Dalam Olppaemi Project, Dyno tidak bekerja sendiri, melainkan dengan dukungan para relawan lainnya yang ikut berpartisipasi. "Aku ngerekrut sekitar 16 orang buat tim internal Olppaemi Project."

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dia juga menjelaskan alasannya mendukung Anies lewat videotron LED. "Kami memilih videotron untuk memberikan hadiah ke Pak Anies seperti yang biasa dilakukan oleh fans KPOP yang lain, yaitu iklan videotron," kata Dyno.

Sementara itu, nama Olppaemi dipilih karena saat brainstorming, pendukung Anies Baswedan itu terpikir agar proyeknya ini menggunakan bahasa Korea dari burung hantu. Seperti yang sebelumnya viral, ikon burung hantu telah digunakan oleh Anies Bubble sebagai simbol dari kecerdasan, kebijaksanaan, dan ketenangan dari sosok calon presiden yang dijuluki Park Ahn Nice.

Dukungan Mendatang dari Olppaemi Project

Saat ditanya soal proyek mendatang dari para Humanies, Dyno antusias menjawabnya. "Tentu saja foodtruck!!!! Yang akan hadir dalam waktu dekat," ujarnya. Dalam keterangan resmi di Twitter, Olpproject mengaku butuh waktu yang panjang dalam mempersiapkan foodtruck ini agar berjalan lancar.

Dyno juga mengungkap antuasme para donatur yang telah menyumbangkan dananya hingga terkumpul lebih dari Rp 90 juta pada 10 Januari 2024. Nantinya, foodtruck tersebut akan dikirimkan saat acara Desak Anies dengan waktu dan tempat yang akan diumumkan di X @olpproject.

Ungkapan Terima Kasih Olppaemi Project

Dyno juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang sudah berdonasi dan memberikan dukungan penuh untuknya dan tim, "Aku mau berterimakasih sedalam-dalamnya untuk semua orang yang sudah membantuku dan tim dalam merealisasikan project ini."

"Ini hanya berawal sebagai suatu bercandaan, atau kalau aku sendiri bilangnya 'just for fun and giggles', tapi respons dari banyak orang membuatku makin semangat untuk mengerjakan project ini dan juga untuk men-support pak Anies. Terima kasih!" ujar Dyno selaku inisiator Olppaemi Project.

Pilihan Editor: Videotron LED Anies di Jakarta dan Bekasi Diturunkan, Begini Respons Olppaemi Project