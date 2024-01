Sesungguhnya Usia Mickey Mouse 94 Tahun, Ini Kisah Pertama Dikenalkan ke Dunia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tokoh Mickey Mouse sudah berusia 94 tahun. Bertepatan 13 Januari 1930, komik strip Mickey Mouse terbit untuk pertama kalinya. Bersama dengan Ub Iwerks dan Win Smith, komik paling awal ini ditulis Walt Disney dan dipublikasikan perdana.

Pada pertengahan tahun tersebut, komik strip itu muncul di 40 surat kabar di hampir 24 negara. Itu mengantarkan zaman keemasan Mickey dan menjadikannya sebagai pondasi dan simbol perusahaan Disney yang diakui secara global.

Dilansir dari d23.com, sebelumnya Walt Disney membangun perusahaannya, ia memiliki studio kartun di bawah kontrak dengan Universal Studios, yang memproduksi kartun Oswald the Lucky Rabbit. Namun, ketika Universal menarik hak atas Oswald karena perselisihan anggaran, Disney tidak punya apa-apa lagi. Pada sekitar waktu yang sama, dia menciptakan karakter Mickey Mouse sebagai karakter baru untuk membangun studionya. Mickey memulai debutnya dalam serangkaian kartun animasi, dan segera menjadi cukup populer untuk muncul di komik surat kabar.

Kini, karakter Mickey telah menjadi simbol keceriaan dan kebahagiaan di berbagai belahan dunia. Siluet ikonik kepala Mickey yang terdiri dari lingkaran besar sebagai kepala dan dua lingkaran kecil di kanan dan kirinya sebagai telinga telah dikenal oleh masyarakat dari berbagai kalangan.

Dikutip dari firstversions.com, komik edisi paling awal ini bercerita tentang Mickey yang ingin belajar terbang seperti Charles Lindbergh yang melakukan penerbangan transatlantik pertama pada 20 Mei 1927. Menaiki pesawat buatannya sendiri, Mickey sampai di sebuah pulau tempat dia bertemu dengan binatang liar dan penduduk asli pulau tersebut.

Di balik terbitnya komik strip Mickey Mouse ini, Walt Disney serta Ub Iwrks dan Win Smith sebagai illustrator mengalami proses yang panjang. Dilansir dari comicsalliance.com, pada masa-masa komik strip ini terbit, cerita-cerita yang diterbitkan merupakan adaptasi dari cuplikan pendek Mickey, seperti Plane Crazy.

Setelah beberapa minggu, Iwerks meninggalkan strip tersebut. Lima bulan setelahnya, Disney juga keluar, meninggalkan Win Smith sendirian dalam penggarapan komik Mickey Mouse. Karena beban kerja yang semakin besar, Win Smith pun akhirnya kewalahan hingga akhirya mengundurkan diri.

Hal tersebut membuat Disney harus segera mencari pengganti mereka. Ia kemudian memutuskan untuk memilih animator baru bernama Floyd Gottfredson. Awalnya, Gottfredson ingin bekerja di industri animasi, tetapi agak enggan mengambil pekerjaan di bidang komik. Namun, Disney menyatakan bahwa posisi tersebut bersifat sementara sampai penggantinya ditemukan.

Dari 1930 hingga 1975, Gottfredson bertanggung jawab atas penulisan komik Mickey Mouse dan mencapai tingkat kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan karakter tersebut.

Gottfredson kemudian membuat komik tersebut bersama penulis skrip lain, Bill Walsh. Bersamanya, Gottfredson semakin gencar mengembangkan karakter Mickey dan juga Minnie serta berbagai karakter pendukung lainnya. Tak hanya itu, Gottfredson juga bertanggung jawab atas kisah komik Mickey paling terkenal sepanjang masa, "Mickey Mouse Outwits the Phantom Blot".

Seiring dengan cerita-cerita terkenal lainnya seperti “Island in the Sky,” “Blaggard Castle,” “Mickey Mouse and the 'Lectro Box,” dan “The Seven Ghosts”, Gottfredson dan kolaboratornya menetapkan Mickey Mouse sebagai strip petualangan hampir tanpa rekan kerja lain.

Sayangnya, pada 1955, Disney mengubah strip Mickey Mouse menjadi format lelucon rutin, dan meskipun Gottfredson dan Walsh tetap melanjutkan karya mereka, gaya komik tidak lagi menonjol. Secara perlahan, komik Disney mengalami penurunan popularitas di negara asalnya. Pada Januari 1990, departemen komik strip Disney resmi ditutup. Di seluruh dunia, penerbitan komik terus berlanjut dengan cerita baru dan cetakan ulang, terutama di Eropa.

