Harrison Ford Main Film Pertama Indiana Jones Usia 39 tahun, di Indiana Jones and the Dial of Destiny Umur 81 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Memulai peran Indiana Jones pada usia 39 tahun pada 1981 dengan judul Raiders of the Lost Ark, Harrison Ford adalah sosok yang melekat pada tokoh fiksi Indiana Jones dalam lima seri film Indiana Jones garapan sutradara kawakan Steven Spielberg.

Aktor yang lahir pada 13 Juli 1942 di Chicago, Illinois ini mengakhiri ikon peran Indiana Jones pada film terbaru Indiana Jones and The Dial of Destiny sebagai seri kelima saga Indiana Jones pada 28 Juni 2023 lalu.

Jauh sebelum berperan dalam film Indiana Jones yang ikonik itu, karier akting Harrison Ford sempat mandek, bahkan membuat dirinya memutuskan untuk menjadi tukang kayu.

Saat bekerja menjadi tukang kayu, Ford bertemu degan casting drector Fred Rod, yang kemudian menawarkan Ford untuk memerankan Bob Falfa dalam film American Graffiti. Ford yang sebelumnya telah banyak melakoni karier akting sebagai peran-peran kecil dalam film, menerima tawaran tersebut.

Nama Ford semakin tenar ketika dirinya terpilih memerankan Han Solo dalam film fiksi ilmiah Star Wars. Ford melakoni peran koboi antar galaksi pada beberapa film Star Wars seperti Star Wars Episode IV: A New Hope, The Star Wars Holiday Special, Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back, dan Star Wars Episode VI: Return of the Jedi.

Selain menjalani peran sebagai Han Solo, dirinya juga dikenal pada sosok Rick Deckard dalam film Blade Runner (1982). Selain itu, ia juga bermain dalam film The Mosquito Coast (1986), Frantic (1988), dan Mike Nichols Working Girl (1988), sampai lima seri Indiana Jones dari 1981 sampai 2023. Berkat kelihaiannya menjadi aktor serba bisa,dirinya pernah menerima berbagai penghargaan, termasuk nominasi Academy Award dan Golden Globe.

